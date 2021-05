Barcelone et Lionel Messi négocient le renouvellement de leur contrat – rapport

Barcelone et Lionel Messi auraient finalement commencé à négocier les termes et conditions de son renouvellement de contrat. L’accord actuel expire le 30 juin et l’avenir de l’Argentin est en suspens depuis un certain temps.

Les principales négociations semblent avoir eu lieu entre le président du Barça, Joan Laporta, et Jorge Messi. Les discussions initiales ont porté sur la manière dont le club et Messi travailleront ensemble pour aller de l’avant.

Il y a certains détails qui doivent être corrigés. Cependant, c’est une excellente nouvelle pour les fans du Barca. Le simple fait d’arriver à la discussion entre les deux parties devrait être une bonne nouvelle.