Barcelone et Lionel Messi subissent un coup dur lors de la course au titre alors que Ronald Koeman est expulsé sous le choc contre Grenade

Ronald Koeman a été expulsé alors que Barcelone a subi un coup dur dans sa quête du titre de la Liga avec une défaite 2-1 contre Grenade.

Les Catalans ont gaspillé leur chance de revenir en haut du tableau alors que Darwin Machis et Jorge Molina ont marqué des buts en deuxième période pour annuler le premier match de Lionel Messi pour étourdir le Barça au Camp Nou.

.

Messi et Co ont été stupéfaits au Camp Nou alors qu’ils ont raté leur chance de revenir au sommet de la Liga

.

Koeman a été expulsé car son équipe n’a pas réussi à capitaliser sur leur match en main

Le résultat laisse l’Atletico Madrid en tête du classement, avec le Barça et ses féroces rivaux, le Real, à deux points de retard avec cinq matches à jouer cette saison.

Koeman a incarné la capitulation de son équipe dans le match lorsqu’il a été expulsé en seconde période pour ses protestations après l’égalisation de Grenade.

Messi avait donné l’avantage aux hôtes lorsqu’il a combiné avec Antoine Griezmann avant de se placer dans le coin le plus éloigné.

Barcelone a raté plusieurs occasions d’ajouter à son avance avant que Machis ne réussisse à égaliser en seconde période.

Le remplaçant Molina s’est ensuite dirigé vers le vainqueur pour les visiteurs tardivement.

Barcelone et l’Atletico Madrid se rencontrent dans ce qui semble être une bataille difficile dans la course au titre ce samedi.