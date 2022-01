Barcelone exclut Eric Garcia pour cinq semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers

Barcelone a confirmé que le défenseur Eric Garcia manquera les cinq prochaines semaines après s’être blessé aux ischio-jambiers contre Grenade.

Garcia a été expulsé dans la seconde moitié du match nul 1-1 et remplacé par Clément Lenglet et passera maintenant un certain temps sur la touche.

La nouvelle est un autre coup dur pour l’entraîneur Xavi qui a dû faire face à une multitude de joueurs clés en raison d’une blessure et de Covid-19 depuis le remplacement de Ronald Koeman.

‼️ MISE À JOUR SUR LES BLESSURES Les tests effectués sur le joueur de l’équipe première Eric Garcia ce matin ont confirmé une blessure aux ischio-jambiers droits. Il est susceptible d’être mis à l’écart pendant environ cinq semaines. pic.twitter.com/k6wijwqlrR – FC Barcelone (@FCBarcelona) 9 janvier 2022

La blessure de Garcia survient également à un moment où Ronald Araujo est également mis à l’écart. L’international uruguayen a subi une blessure à la main contre Linares en Copa del Rey qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Xavi a déjà déclaré qu’il serait difficile pour Araujo de participer à la Supercoupe d’Espagne, mais il est possible qu’il revienne après le voyage de Barcelone en Arabie saoudite s’il n’y parvient pas.

Les blessures signifient que Lenglet est susceptible de se retrouver dans le onze de départ aux côtés de Gerard Pique pour les prochains matchs du Barca.

Le Français n’a commencé que quatre matchs de Liga cette saison après avoir chuté dans la hiérarchie au Camp Nou.