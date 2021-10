Barcelone fait le premier pas vers la capture du « rêve » du président à Liverpool

Le président de Barcelone, Joan Laporta, nourrit un « grand rêve » qui verrait sans doute l’atout le plus précieux de Liverpool braconné, selon un rapport.

La fortune de Barcelone a pris une tournure drastique ces derniers temps. Leurs problèmes financiers ont été bien documentés et ont été le principal facteur de leur incapacité à voir un nouveau contrat Lionel Messi ratifié.

Sans le grand de tous les temps, Barcelone a lutté puissamment dans la campagne actuelle. Ils sont confrontés à une lutte difficile pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir perdu leurs deux premiers matchs.

Sur le plan national, l’équipe de Ronald Koeman occupe actuellement la neuvième position. Une médiocrité moyenne aurait été impensable il y a quelques mois à peine.

Cela a intensifié la pression sur le manager néerlandais, et Sport Witness fournit une mise à jour qui intéressera Liverpool Ventilateurs.

Citant le média espagnol El Nacional, ils reconnaissent que Koeman est « sous pression ». Cependant, il est indiqué qu’il conserve «le soutien du conseil d’administration». Ils sont réputés pleinement conscients de la transition que traverse Barcelone.

Néanmoins, le contrat de Koeman expire à la fin de la saison. Si Barcelone choisit de ne pas renouveler l’accord de Koeman, le président Laporta n’aimerait rien de plus que d’amener Jurgen Klopp à bord.

Autant que n’importe quel joueur, Klopp est sans doute le plus grand atout de Liverpool. Le contrat de l’Allemand à Anfield expire en 2024 et il a officiellement laissé entendre qu’il mettrait fin à son mandat.

Cela n’empêchera pas Barcelone de tenter de débarquer le patron qui est la capture « de rêve » de Laporta.

Le géant espagnol a commencé à « apprendre ce que Klopp pense de son avenir ». Mais dans une lecture agréable pour les fans des Reds, ce qu’ils ont découvert ne leur a pas donné d’espoir.

Il est dit que Klopp est « à l’aise » dans le Merseyside, bien que Barcelone essaie quand même de « le tenter » en 2022.

À moins que la situation ne prenne une tournure dramatique, le rêve de Laporta d’atterrir Klopp restera exactement cela.

Cinq managers de Manchester United bien pires qu’Ole Gunnar Solskjaer

L’arbitre Anthony Taylor dans l’eau chaude avec Liverpool

Pendant ce temps, Liverpool pense que la pitié de l’arbitre de Premier League Anthony Taylor pour Manchester United l’a empêché d’expulser jusqu’à cinq de leurs joueurs, selon un rapport.

Les Reds ont remporté dimanche leur victoire la plus célèbre contre l’un de leurs plus grands rivaux de mémoire récente. L’attention s’est ensuite portée sur l’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que patron de Man Utd. Il a fait face à de plus en plus d’appels pour se faire licencier et des rapports ont fait état d’une division des vestiaires.

Cependant, . a rapporté plus de détails sur les retombées du résultat à Old Trafford. Selon la source, Liverpool a estimé que l’arbitre Taylor était doux envers Man Utd. Alors que Paul Pogba a reçu un carton rouge, les Reds estiment que Taylor aurait dû renvoyer jusqu’à cinq joueurs de United.

Le premier est venu pour Keita – mais pas pour le tacle de Pogba qui a forcé le milieu de terrain à partir sur une civière. Avant cela, Fred s’était engagé dans un tacle tête haute sur la star guinéenne.

La source de Liverpool a déclaré : «[Antoine] Griezmann a reçu un carton rouge pour avoir fait la même chose sur Bobby [Roberto Firmino] dans le jeu précédent. Où est la cohérence ? De plus, les visiteurs voulaient que Taylor donne un rouge, pas un jaune, à Cristiano Ronaldo.

Après un tacle sur Curtis Jones, Ronaldo a botté le ballon de frustration alors qu’il était dans le ventre de Jones, provoquant une bagarre entre les équipes. Le reste des incidents en question se trouve ici.

LIRE LA SUITE: Klopp « désireux » d’un énorme raid alors que Dortmund prend des mesures évasives pour repousser Liverpool