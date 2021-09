Barcelone félicite Lionel Messi après avoir battu le record de Pelé

in

Barcelone a envoyé un message de félicitations à Lionel Messi après que le GOAT ait marqué encore plus l’histoire lors de la victoire 3-0 de l’Argentine en qualification pour la Coupe du monde contre l’Équateur.

Le joueur de 34 ans a réussi un superbe triplé pour dépasser Pelé et devenir le meilleur buteur international masculin d’Amérique du Sud avec 79 buts.

C’est le 55e triplé de Messi et son septième pour l’Argentine. La légende de Barcelone a également marqué 751 fois au cours de sa carrière.

Messi étant Messi, il l’a fait dans un certain style aussi. Son premier but est survenu à la 14e minute et a vu l’ancien capitaine de Barcelone revenir à la maison avec un brillant effort juste à l’extérieur de la surface.

Le deuxième est venu après un une-deux avec Lautaro Martínez, et il a ensuite réussi le coup du chapeau en fin de match en claquant un rebond à bout portant.

“J’ai beaucoup rêvé de ce jour et Dieu merci, il est venu”, a-t-il déclaré après le match. « Je n’ai pas de mots pour vous remercier pour toute l’affection reçue. Quelle belle nuit, j’ai vraiment apprécié. Inoubliable.”

Messi et l’équipe ont également pu célébrer leur victoire en Copa America avec des supporters au stade Monumental, laissant le capitaine assez ému après la victoire.

Vidéo du jour. Leo Messi pleure des larmes de joie après avoir enfin célébré la Copa America avec le peuple argentin. #Messi … et oui, c’est encore plus beau que son grand coup du chapeau marqué ce soir, devenant le meilleur buteur sud-américain de l’histoire.pic.twitter.com/28Hbl7LBEZ – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 10 septembre 2021

Félicitations, Léo !