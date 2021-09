Barcelone Femení vs Valence, Primera División: Blog en direct, mises à jour, objectifs, faits saillants

in

Bon retour, Barcelona Femení ! L’équipe féminine tout-conquérante du Barça revient à l’action après une pause internationale de deux semaines et les vainqueurs en titre des triples accueillent Valence au stade Johan Cruyff lors de la troisième journée de la saison de Primera División.

C’est le début d’un calendrier insensé pour le Barça, qui affrontera 7 matchs au cours des 21 prochains jours, dont deux matches de phase de groupes en Ligue des champions féminine et cinq affrontements en championnat contre certaines des meilleures équipes de la division.

Le Barça a commencé la saison avec deux victoires 5-0 et semble très fort comme d’habitude, et le nouveau manager Jonatan Giráldez devra utiliser toute son équipe pour gérer les prochaines semaines. Aujourd’hui devrait être amusant, et nous espérons une autre grande victoire. Vamos !

INFO MATCH

Compétition/Journée: 2021-22 Primera Division, 3e journée

Date/Heure: samedi 11 septembre 2021, 12h CET (Barcelone), 11h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 6h HE, 3h PT (USA), 15h30 IST (Inde)

Lieu: Stade Johan Cruyff, Barcelone, Catalogne, Espagne

COMMENT REGARDER, STREAM BARCELONA WOMEN

Comment regarder à la télévision: Barça TV, Esport3 (Espagne)

Comment regarder en ligne: BarçaTV+ (abonnement, monde entier)

Règles du fil de match

Nous n’avons pas beaucoup de règles ici, mais il y a quelques points à garder à l’esprit lorsque vous rejoignez nos discussions de jour de match :

Même si l’arbitre est nul ou qu’on perd le match, regarder les jurons. C’est juste inutile. Aussi, ne discutez pas des liens de streaming illégaux. Ceux qui le font seront prévenus, et ceux qui publient des liens seront instantanément bannis. Finalement, soyez gentils les uns avec les autres. C’est une communauté de Barcelone et nous n’avons pas besoin de nous offenser les uns les autres.

Amusez-vous avec le jeu! Pour toujours, quelle que soit la compétition, VISCA EL BARÇA !