Barcelone Femení vs Valence, Primera División: score final 8-0, les femmes du Barça restent parfaites avec une victoire sensationnelle

Barcelona Femení a poursuivi son début de saison parfait en Primera División avec une victoire sensationnelle 8-0 sur Valence au stade Johan Cruyff. Le Barça Women en a marqué cinq en l’espace de 10 minutes en première mi-temps, a continué d’attaquer et d’ajouter des buts en seconde et totalise neuf points sur neuf avec 18 buts marqués et trois cleansheets. Je ne peux pas faire mieux que ça.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça a dominé la possession dès le début et a envoyé beaucoup de corps vers l’avant, mais Valence a bien commencé défensivement, refusant les espaces au milieu avec une forme de 4-5-1 et forçant le Barça à centrer le ballon dans la surface pour essayer de trouver des occasions.

Les 20 premières minutes n’ont pas eu de réelles opportunités, mais Asisat Oshoala a changé le jeu quand elle n’a pas baissé les bras et est allée presser le gardien de but, et l’attaquant nigérian a bloqué le dégagement d’Enith et a trouvé le fond des filets pour donner l’avantage au Barça.

Ce but a commencé une séquence spectaculaire de 10 minutes dans laquelle le Barça a marqué CINQ BUTS : après le premier match d’Oshoala, Alexia Putellas a marqué un triplé en l’espace de quatre minutes, avec une finition puissante après avoir écrasé son défenseur pour le premier, un frappe pour lober le gardien pour un candidat au Puskás Award pour son deuxième, et une tête parfaite après un centre de Graham pour le troisième. Mariona Caldente a ajouté un cinquième juste une minute plus tard, et le Barça a conclu la victoire.

À la mi-temps, le Barça contrôlait parfaitement et gagnait par cinq avec des buts brillants, et ils continueraient à chercher plus en seconde période.

DEUXIÈME PARTIE

La seconde mi-temps a commencé avec le sixième but du Barça, alors qu’Oshoala réagissait en premier à un superbe centre de Patri Guijarro pour marquer son deuxième de l’après-midi à seulement 53 secondes de la période, et les Catalans ont encore étendu leur domination.

Avec une avance de six buts si tôt dans le match, Jonatan Giráldez a décidé de faire des remplacements et le rythme du jeu a naturellement ralenti, mais le Barça a continué à dominer le ballon et en cherchait toujours plus.

Ils ont obtenu une septième place après une courte routine de corner et un centre parfait de Claudia Pina pour trouver Lieke Martens toute seule pour une simple tête et le premier but de la superstar néerlandaise de la saison. Même à sept, ils ont continué à attaquer et à frapper la barre transversale à deux reprises, puis Caroline Graham Hansen a porté le score à 8-0 avec une belle frappe dans la lucarne pour mettre la cerise sur le gâteau.

Le coup de sifflet final a mis fin à une autre performance et victoire étonnantes des champions, qui restent tout aussi dominants dans la ligue alors que nous nous rapprochons du début de la saison européenne. Quelle équipe.

Barcelone: Panos; Graham, Paredes, Mapi (Pereira 67′), Rolfö (Mélanie 55′) ; Pina, Patri (Engen 55′), Alexia; Graham, Oshoala (Bruna 67′), Mariona (Martens 55′)

Buts : Oshoala (23′, 46′), Alexia (27′, 28′, 31′), Mariona (32′), Martens (71′), Graham (84′)

Valence: Enith; Kerlly, Pujadas, Jiménez, Esther ; Guerrero, Conc, Torrodà, Carro, Asun ; Jansen

Objectifs : Aucun