Barcelone fera pression pour Paul Pogba, mais ne participera pas à une vente aux enchères – rapport

Le FC Barcelone est prêt à faire un gros effort pour débarquer Paul Pogba l’été prochain, mais il ne sera pas entraîné dans une guerre d’enchères pour les services du milieu de terrain, selon les dernières rumeurs.

Les Catalans recherchent une nouvelle star après les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann, et un autre milieu de terrain pour ajouter de la profondeur et de la qualité à la formation. Ils pensent que Pogba coche les deux cases, et de plus, son contrat expire l’année prochaine.

Cependant, faire atterrir la superstar de Manchester United et de la France ne sera pas facile. Il exigera un gros salaire et plusieurs équipes se feront un plaisir de le lui fournir.

Le rapport indique que Barcelone n’est pas intéressée à faire partie d’un processus d’enchères, dans lequel son agent, Mino Raiola, cherche le plus offrant.

Joan Laporta, qui a remporté la présidence du club cette année, aurait fortement poussé à la signature de Pogba alors que ce dernier était sur le point de quitter la Juventus pour signer pour United en 2016.

Laporta aurait tenté de signer Pogba si le premier avait alors remporté la présidence du club, bien qu’il ait perdu contre Josep Maria Bartomeu – la personne qu’il a finalement remplacée.