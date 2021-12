Barcelone fera une « dernière tentative » pour garder Ousmane Dembele – rapport

Barcelone serait sur le point de faire une dernière tentative pour essayer de garder l’attaquant français Ousmane Dembele au Camp Nou.

Dembele n’a pas encore convenu d’une prolongation de contrat avec les Catalans et aurait plusieurs autres offres plus élevées sur la table.

Diario Sport estime que l’agent de Dembele a déjà rencontré des équipes telles que Manchester United, Bayern, Chelsea, Juventus et Tottenham pour écouter les offres.

Le Barça ne peut pas égaler ce qui est proposé par d’autres clubs, en raison de leurs difficultés financières, mais a un plan pour essayer de tenter Dembele de rester.

Le rapport estime que le Barça prévoit de « geler » son salaire actuel et de « le compléter par de bons bonus ». Si Dembele gagne les bonus, il deviendra le « joueur le mieux payé de l’équipe ».

Barcelone veut cependant une réponse à son offre d’ici la fin de l’année. S’ils n’ont pas eu de nouvelles de Dembele et de son agent d’ici le 31 décembre, « ils supposeront qu’il prévoit de partir gratuitement l’été prochain à la fin de son contrat ».

Dembele ne se retrouvera pas gelé s’il ne renouvelle pas non plus. Xavi a été interrogé sur une telle éventualité avant le choc de samedi avec le Real Betis et a confirmé qu’il ne le mettrait pas dans les gradins.

« Ce n’est pas l’objectif », a-t-il déclaré. « S’il a un contrat, il doit jouer, je suis très clair là-dessus, à cause de l’image du club. Je n’envisage pas cette option. Je ne veux pas penser négativement.

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a affirmé que Dembele voulait rester, mais on ne sait toujours pas s’il poursuivra sa carrière au Camp Nou ou partira gratuitement à la fin de la saison.