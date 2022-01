Barcelone finalise la signature d’Álvaro Morata – rapport

Le FC Barcelone a finalisé la signature d’Álvaro Morata, selon une nouvelle rumeur. L’attaquant espagnol arrivera dans un premier temps en prêt, mais il existe une clause d’achat obligatoire qui obligerait le Barça à dépenser 20 à 25 millions d’euros pour garantir sa signature de manière permanente.

Morata joue pour la Juventus mais ses droits appartiennent toujours à l’Atlético Madrid. Pour que l’accord soit conclu, les deux équipes doivent accepter le transfert, en plus du FC Barcelone.

Le rapport indique que la signature sera annoncée dans les prochains jours, si rien ne change.

Le nouveau manager de Barcelone, Xavi, était l’un des principaux partisans de la signature de Morata, selon les médias.

Morata était l’attaquant partant de l’Espagne à l’Euro et poursuit la tendance de Barcelone à cibler ou à recruter des joueurs de l’équipe nationale. Les Catalans ont déjà signé Ferran Torres de Manchester City récemment, et Eric Garcia plus tôt, également de City.

Barcelone a également été lié à César Azpilicueta et José Luis Gayà pour un transfert cet été.

Morata a déjà joué non seulement avec l’Atlético Madrid, mais avec le Real Madrid. Il serait le troisième joueur à jouer pour les trois meilleurs clubs espagnols.