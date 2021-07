Barcelone finalise la sortie de Pjanic – rapport

in

Miralem Pjanic de Barcelone a eu le pied à mi-chemin de la porte du club au cours des six derniers mois. Les choses n’ont jamais fonctionné pour lui au Barca et son intérêt a été de revenir à la Juventus et à la Serie A.

Un accord serait en cours de finalisation pour sa sortie du club. À l’heure actuelle, un prêt semble être l’option la plus probable. Pjanic préfère un transfert à la Juve avant un transfert en Premier League, mais doit attendre du côté italien pour trouver des mouvements supplémentaires au milieu de terrain pour faire de la place.

L’autre option si la Juventus prend trop de temps serait un déménagement à Londres avec Tottenham ou Arsenal. Les deux clubs seraient intéressés par le Bosniaque et son style de jeu conviendrait aux deux équipes.