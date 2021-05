Barcelone FP2: Lewis Hamilton dépasse Valtteri Bottas et Red Bull

Lewis Hamilton a terminé en tête de la deuxième séance d’essais à Barcelone, avec 0.139s d’avance sur Valtteri Bottas et 0.165s plus vite qu’un fantastique tour de Charles Leclerc.

Les deux pilotes Mercedes ont dominé les chronos après que Max Verstappen les ait séparés en Fp1, Hamilton devançant Bottas après que le Finlandais ait été le plus rapide vendredi matin.

Les 14 meilleures voitures ont été couvertes par moins d’une seconde sur le Circuit de Barcelone-Catalunya, mais il y a eu des problèmes pour les Red Bulls de Verstappen et Sergio Perez lors de la séance.

Le Néerlandais a reculé de son tour de qualification sim après avoir fait sortir les quatre roues de la piste au virage 10, tandis que Perez a commis quelques erreurs sur son tour le plus rapide et la paire s’est retrouvée P9 et P10.

Esteban Ocon et Fernando Alonso ont regardé vite dans leurs Alpines en prenant respectivement P4 et P5, avec Alonso 0,348s derrière le meilleur temps d’Hamilton en 1: 18,170.

Jusqu’ici tout va bien, le temps d’Esteban tient la 4e place et Fernando s’est classé 5e avec un tour de 1: 18,518. #SpanishGP pic.twitter.com/JMudl5tcvf – Alpine F1 Team (@ AlpineF1Team) 7 mai 2021

Avec beaucoup de courses à faire dans les sims de qualification et les essais de longue durée, les voitures faisaient la queue pour sortir sur la piste et commencer à établir des temps au tour représentatifs – chaque pilote utilisant le pneu moyen au départ.

L’enthousiasme précoce de Mick Schumacher lors de son premier tour chronométré l’a vu faire un survirage dans le virage 1, l’Allemand sur le point de réussir à rattraper son Haas à temps pour le garder hors du gravier – le vent étant plus fort qu’en FP1.

Les deux pilotes Mercedes ont trouvé leur rythme rapidement, mais Verstappen est passé au violet dans les trois secteurs lors de sa première manche pour franchir un tour de 1: 19.041 pour prendre la première place dès le début, quatre centièmes d’avance sur Bottas. Le Finlandais a ensuite répondu en effectuant un 1: 18,419 – 0,622s plus rapide que le Néerlandais, avant que Hamilton n’aille encore plus vite pour se placer en tête des feuilles de temps.

Carlos Sainz a perdu un morceau de carrosserie de sa Ferrari au virage 9 en courant large et en coupant un trottoir sur son chemin, provoquant une courte période de voiture de sécurité virtuelle alors qu’un maréchal est allé chercher les débris.

⚠️ Voiture de sécurité virtuelle ⚠️ Il y a des débris sur la bonne voie 👀 # SpanishGP 🇪🇸 # F1 pic.twitter.com/l8Vm7xkt91 – Formule 1 (@ F1) 7 mai 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Yuki Tsunoda a fait la même erreur que Sainz au virage 9 peu de temps après, provoquant une brève coupure de sa voiture et dit à la radio: «Euh… la voiture s’est éteinte», mais il a pu regagner les stands.

Leclerc réalise un excellent tour 💪 L’homme @ScuderiaFerrari devient P3 derrière les deux Mercedes # SpanishGP 🇪🇸 # F1 pic.twitter.com/CykoOVyYNx – Formule 1 (@ F1) 7 mai 2021

Les deux AlphaTauris ont montré leur main en se mettant P6 et P7, tandis qu’Aston Martin a semblé faiblir après s’être montré très prometteur en FP1 alors que Sebastian Vettel obtenait la P11.

Charles Leclerc a été le plus rapide de n’importe qui dans le troisième secteur pour mettre sa Ferrari à seulement 0,165 seconde d’Hamilton. Cependant, les temps au tour étaient encombrés à l’avant et au milieu de terrain, le top 10 étant couvert par seulement 0,748s alors que l’accent était mis sur des simulations à long terme dans la dernière partie de la session.

Alors que Sainz n’était qu’à 0,339 de son coéquipier Ferrari Leclerc, il était à cinq places du pilote monégasque alors qu’un milieu de terrain encombré était étroitement égalé vendredi.

Les deux McLaren ont montré un manque de rythme général dans la séance, les P12 et P15 pour Lando Norris et Daniel Ricciardo montrant que le MCL35M aura besoin de plus de travail pour récupérer une partie de son déficit samedi.

Feuille de temps FP2

Tous les temps les plus rapides sur pneus tendres

1 Lewis Hamilton Mercedes 1: 18.170

2 Valtteri Bottas Mercedes 0.139s

3 Charles Leclerc Ferrari 0.165s

4 Esteban Ocon Alpine 0,296 s

5 Fernando Alonso Alpine 0.348s

6 Pierre Gasly AlphaTauri 0.423s

7 Yuki Tsunoda AlphaTauri 0.449s

8 Carlos Sainz Ferrari 0.504s

9 Max Verstappen Red Bull 0.615s

Dix Sergio Perez Red Bull 0.748s

11 Sebastian Vettel Aston Martin 0.777s

12 Lando Norris McLaren 0.922s

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 0.952s

14 Lance Stroll Aston Martin 0.964s

15 Daniel Ricciardo McLaren 1.025s

16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.043s

17 George Russell Williams 1.787s

18 Nicholas Latifi Williams 1.876s

19 Mick Schumacher Haas 2.156s

20 Nikita Mazepin Haas 2.583s

Suivez toute l’action du Grand Prix d’Espagne avec le live center PlanetF1