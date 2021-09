Barcelone gagne pour la première fois depuis août en tant que deux signatures estivales – Memphis Depay et Luuk De Jong

in

Barcelone a battu Levante 3-0 au Camp Nou dimanche – sa première victoire depuis le 28 août – alors qu’Ansu Fati marquait son premier but en enfilant le maillot emblématique n°10 de Lionel Messi.

Ronald Koeman a subi une pression immense et a publiquement plaidé pour la patience des fans du Barça la semaine dernière.

Koeman sera ravi d’avoir remporté la victoire

“Le club est avec moi dans cette période de reconstruction”, a déclaré Koeman lors d’une conférence de presse virtuelle, lisant un communiqué.

« Nous devons reconstruire l’équipe en tant que groupe sans faire de gros investissements et cela prend du temps.

« Les jeunes talents que nous avons peuvent devenir des stars mondiales en quelques années. Les jeunes joueurs auront des opportunités, tout comme Xavi et [Andrés] Iniesta avait à son époque, mais nous demandons de la patience.

« Finir haut dans le classement serait un succès en soi et en Ligue des champions, nous ne pouvons pas nous attendre à des miracles. La défaite contre le Bayern est à prendre avec recul. L’équipe doit être soutenue, par des mots et par des actions.

Ansu Fati a de grosses chaussures à remplir avec la chemise emblématique

Et l’un des jeunes joueurs auxquels il a fait référence dans cette déclaration, Fati, a marqué le dernier but du match des équipes de la Liga.

Après que Messi ait quitté le club pour rejoindre le PSG cet été, des questions se sont posées sur qui serait celui qui porterait le légendaire maillot n ° 10 de l’Argentin au Barca.

Et cette responsabilité est tombée sur Fati, qui semble prendre les choses dans sa foulée, marquant lors de son premier match avec le n ° 10.

Koeman sera également ravi que deux de ses nouvelles recrues, Memphis Depay et Luuk De Jong, soient sur la feuille de match, aidant le Barça à remporter les trois points.

Depay a signé un transfert gratuit de Lyon et a commencé à remplir les bottes laissées par Messi et Antoine Griezmann, marquant trois fois en six matchs pour les géants espagnols.

Quant à De Jong, il a signé un prêt de Séville et, après seulement quatre buts en championnat la saison dernière, sa signature a été examinée de près par les fans du club.

Cependant, il a ouvert son compte pour l’équipe de Koeman, et le patron néerlandais espère que ce sera le début de leur ascension au classement.

Memphis Depay s’est également retrouvé sur la feuille de match

