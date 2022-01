Barcelone incapable d’enregistrer une nouvelle signature Ferran Torres malgré le transfert de Philippe Coutinho à Aston Villa en prêt

Barcelone n’est pas en mesure d’enregistrer une signature de 46,7 millions de livres sterling de Manchester City Ferran Torres, malgré le prêt de Philippe Coutinho à Aston Villa.

Barcelone a choqué une grande partie du monde du football peu de temps après Noël lorsqu’ils ont confirmé l’accord à succès avec Torres moins d’un an après que le président Joan Laporta a annoncé que le club avait une dette de 1,2 milliard de livres sterling.

Les fans ne pouvaient pas croire à leur chance lorsqu’ils ont atterri à Torres, mais jusqu’à présent, il n’a pas pu jouer

L’accord est intervenu un an après que Laporta a annoncé l’étonnante dette du Barça

L’accord a cependant été considéré comme une affaire intelligente, réussissant à piéger un international espagnol de l’un des clubs les plus riches du monde, mais Torres n’a pas encore joué pour sa nouvelle équipe.

Une grande partie des problèmes actuels de Barcelone concernent leurs dépenses malavisées au cours de la dernière décennie, entraînant des signatures record de transferts sur des salaires astronomiques pour voir les joueurs ne pas être à la hauteur de leur facturation.

L’un de ces noms était le troisième joueur le plus cher du monde, Coutinho, que le club a finalement réussi à prêter à Villa ce mois-ci.

Cependant, cet accord n’a pas permis de libérer suffisamment d’espace pour faire entrer la nouvelle recrue Torres sous le plafond salarial du club, comme l’a confirmé le directeur sportif Mateu Alemany.

Bien qu’il ait réussi à se débarrasser d’une partie des salaires astronomiques de Coutinho, le club est toujours en difficulté

« Nous ne pouvons pas encore enregistrer Ferran Torres, le prêt de Philippe Coutinho à Aston Villa ne suffit pas », a-t-il déclaré.

« Mais nous avons maintenant des opérations en cours pour enregistrer Ferran – les pourparlers sont en cours. »

Un certain nombre d’internationaux espagnols du club tels que Gerard Pique et Sergio Busquets ont subi des baisses de salaire cet été pour permettre au plus grand joueur de l’équipe, Lionel Messi, de signer à nouveau.

La crise financière de Barcelone était cependant ingérable et a conduit Lionel Messi à rejoindre gratuitement le Paris Saint-Germain, avant qu’Antoine Griezmann ne le suive plus tard pour rien, rejoignant l’Atletico Madrid en prêt.

Barcelone essaie toujours de régler ses finances après Messi

Les géants catalans ont connu un regain de forme depuis le remplacement de Ronald Koeman en pirogue par la légende du club Xavi qui se bat à nouveau pour une place dans le top quatre.

Cependant, sans Torres, ils ont énormément souffert lors de leur dernier match de Liga, faisant match nul 1-1 avec l’équipe de milieu de tableau Grenade, le premier match de Luuk de Jong étant leur seul tir cadré du match.

Le Barça avait désespérément besoin de la ruse de Torres pour se rendre à Grenade

Xavi avait peu de raisons d’être heureux car son équipe a raté son retour dans le top quatre

Le match a également vu le jeune star Gavi décrocher un premier carton rouge en carrière quelques minutes avant l’égalisation tardive d’Antonio Puertas, devenant ainsi le deuxième plus jeune joueur de LaLiga à être expulsé au 21e siècle à l’âge de 17 ans.

