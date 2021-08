Barcelone investit dans le football féminin

in

Le FC Barcelone a annoncé de nouveaux investissements dans sa section féminine après une saison couronnée de succès et de triples victoires. Les deux plus grandes pièces sont un terrain d’entraînement en gazon naturel et des espaces résidentiels pour femmes à La Masia.

Elles se verront attribuer le quatrième terrain d’entraînement en gazon naturel de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, alors que toutes les équipes féminines n’auront pas la garantie d’avoir leur propre terrain d’entraînement, devant souvent s’entraîner ou jouer sur du gazon (gazon artificiel).

La célèbre académie de Barcelone accordera pour la première fois un espace de vie aux joueuses, leur permettant d’étudier, de s’entraîner et de grandir au même endroit.

Le FC Barcelona Femení était de loin la meilleure équipe féminine d’Europe la saison dernière, remportant le triplé de manière dévastatrice. En championnat, ils ont terminé une saison sans défaite au cours de laquelle leur différence de buts s’élevait à +80, avec seulement six buts encaissés sur l’ensemble de la saison. Ils ont remporté chaque match de la Copa de la Reina, marquant quatre buts à chaque match. Et ils ont remporté la finale de l’UEFA Women’s Champions League 4-0 contre Chelsea.

Barcelone a également organisé pour la première fois une version féminine du Trophée Joan Gamper, un match amical qui sert de lever de rideau pour la saison.