Barcelone, la Juventus et le Real Madrid s’engagent à poursuivre la Super League européenne après avoir remporté une bataille judiciaire avec l’UEFA

Barcelone, la Juventus et le Real Madrid ont publié une déclaration ferme promettant de poursuivre les plans controversés de la Super League européenne après avoir remporté une importante bataille judiciaire avec l’UEFA.

Le trio faisait partie des 12 clubs annoncés comme les membres fondateurs des plans d’échappée controversés.

Le trio n’a pas abandonné le combat pour la Super League européenne

La compétition s’est effondrée en avril seulement 72 heures après son annonce au milieu des protestations des fans, de l’opposition de l’UEFA, de la FIFA et des ligues nationales et même du gouvernement britannique et de la famille royale.

Ces neuf clubs – Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Atletico Madrid, Inter Milan et AC Milan – ont chacun écopé d’une amende d’environ 7 millions de livres sterling par l’UEFA et de 5% de leur prix.

Mais un tribunal espagnol a décidé que ces sanctions devaient être supprimées tandis que les procédures disciplinaires en cours contre le Barça, la Juve et Madrid – qui ont toujours soutenu le projet – doivent également être closes.

Les fans de tout le pays se sont mobilisés alors que la Super League prenait fin soudainement

Il s’agit d’une décision potentiellement sismique pour l’avenir du football interclubs en Europe, ces trois clubs promettant d’exploiter et de mettre fin à la “position monopolistique” de l’UEFA.

Une déclaration commune sur leurs sites Internet disait : « Le FC Barcelone, la Juventus et le Real Madrid CF se félicitent de la décision de la Cour d’aujourd’hui mettant en œuvre, avec effet immédiat, l’obligation de l’UEFA de dénouer les mesures prises contre tous les clubs fondateurs de la Super League européenne, y compris la clôture de la procédure disciplinaire contre le la signature de trois clubs et la suppression des sanctions et restrictions imposées aux neuf clubs fondateurs restants afin qu’ils évitent les mesures disciplinaires de l’UEFA.

« La Cour soutient la demande faite par les promoteurs de la Super League européenne, rejette l’appel de l’UEFA et confirme son avertissement à l’UEFA que le non-respect de sa décision entraînera des amendes et une responsabilité pénale potentielle.

« L’affaire sera examinée par la Cour européenne de justice de Luxembourg, qui examinera la position monopolistique de l’UEFA sur le football européen.

Les plans de la Super League européenne ont été accueillis avec fureur par les fans

« Nous avons le devoir de traiter les problèmes très graves auxquels le football est confronté : l’UEFA s’est imposée comme le seul régulateur, opérateur exclusif et unique propriétaire des droits des compétitions européennes de football.

« Cette position monopolistique, en conflit d’intérêts, nuit au football et à son équilibre compétitif. Comme le montrent de nombreuses preuves, les contrôles financiers sont inadéquats et ils ont été mal appliqués. Les clubs participant à des compétitions européennes ont le droit de gérer leurs propres compétitions.

« Nous sommes ravis qu’à l’avenir, nous ne soyons plus soumis aux menaces permanentes de l’UEFA. Notre objectif est de continuer à développer le projet de Super League de manière constructive et coopérative, en comptant toujours sur toutes les parties prenantes du football : supporters, joueurs, entraîneurs, clubs, ligues et associations nationales et internationales.

« Nous sommes conscients que certains éléments de notre proposition doivent être examinés et, bien sûr, peuvent être améliorés par le dialogue et le consensus. Nous restons confiants dans la réussite d’un projet qui sera toujours conforme aux lois de l’Union européenne.

