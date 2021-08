“Barcelone laisse Messi s’échapper” – Les médias européens réagissent aux nouvelles “bombes”, tandis que la star de la télévision espagnole se plaint de devoir regarder Memphis Depay à la place

Dhruv Bhutani / Autorité Android TL;DR Un dirigeant de OnePlus a dévoilé un OnePlus 9 Pro blanc. OnePlus a confirmé plus tard qu’il s’agissait simplement d’un prototype. Ce n’est pas la première fois que OnePlus présente une option de couleur annulée. Mise à jour : 6 août 2021 (1h25 HE) : OnePlus nous est maintenant revenu après avoir demandé […] More