Barcelone lance sa nouvelle application de transports publics et n’a rien à envier à celle de Madrid | La technologie

La ville catalane rejoint d’autres comme Madrid ou Saragosse et lance une application complète de transport public pour ses citoyens qui facilite la vie des usagers de Barcelone.

Les grandes populations comme dans le cas de la Ciudad Condal ont besoin d’applications qui offrent une vision complète de toutes les offres de transports publics dont elle dispose.

Google Maps Elle offre de nombreux avantages et aide lorsqu’il s’agit de se localiser et de trouver le moyen le plus rapide pour se rendre à un point, mais la fameuse application cartographique est boiteuse lorsqu’il s’agit de proposer quelques points spécifiques de chaque ville.

L’application de transport qui a été lancée aujourd’hui et qui vient de la main de la société Boira Development, a également été responsable d’applications similaires à Madrid et Saragosse. Si vous souhaitez télécharger l’application, vous pouvez le faire à partir d’ici.

Grâce à l’Open Data, l’application est alimentée en données en temps réel sur l’état de vos transports en commun, offrant ainsi des résultats précis à vos millions de citoyens.

En ce qui concerne la fonctions qu’il a, comprend :

Métro: l’application nous propose les heures d’arrivée réelles à chaque gare, en plus d’un plan complet de la ville avec de petites animations. Il dispose également des itinéraires les plus simples ou les plus rapides si vous souhaitez établir deux points (départ et arrivée), des tarifs et des horaires futurs.

Autobus: comme dans le cas précédent, nous avons à notre disposition les horaires de bus, quelque chose de similaire à l’application Próximo Bus déjà existante, toutes les cartes du réseau et leurs horaires. Il nous propose également de pouvoir enregistrer les arrêts que nous utilisons le plus dans les favoris.

Rodalies: ce quartier nous montre également sa carte complète, ses horaires et ses tarifs.

Bicing: il nous donne également la possibilité de connaître le degré d’occupation des stations vélos, ainsi que la possibilité de sauvegarder vos favoris en favoris.

Cette nouvelle application a un service gratuit et un appelé VIP offrant une expérience sans publicité. Leurs prix vont de 2,29 euros par mois à un paiement unique de 15,99 euros par an.