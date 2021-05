Barcelone, le Real Madrid et la Juventus menacés d’interdiction de la Ligue des champions

Le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus sont les seuls clubs à avoir officiellement renoncé à la Super League, et l’UEFA ne la prend pas à la légère. Neuf des 12 membres fondateurs se sont retirés de la ligue séparatiste,

Selon l’Associated Press, les trois «clubs rebelles» ont refusé d’accepter les «mesures de réintégration» proposées par l’UEFA et devront faire face à une procédure disciplinaire.

Ce processus disciplinaire pourrait inclure l’interdiction de la principale compétition de l’UEFA, la Ligue des champions.

La Super League a implosé après que les clubs anglais se soient retirés quelques jours après son annonce. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City et Tottenham Hotspur ont tous cédé à la pression du gouvernement britannique et des fans du monde entier.

Les clubs de Premier League, aux côtés de l’Atlético Madrid, de l’AC Milan et de l’Inter Milan, ont accepté de verser un paiement combiné de 15 millions d’euros au football jeune et de base. Ils ont également accepté d’autoriser l’UEFA à retenir 5% de ses revenus et à une pénalité pouvant aller jusqu’à 100 millions s’ils tentaient également de rejoindre une compétition non autorisée.

“Les mesures annoncées sont importantes, mais aucune des sanctions financières ne sera retenue par l’UEFA”, a déclaré Aleksander Čeferin, président de l’UEFA. «Ils seront tous réinvestis dans le football des jeunes et du football de base dans les communautés locales à travers l’Europe, y compris au Royaume-Uni. Ces clubs ont rapidement reconnu leurs erreurs et ont pris des mesures pour démontrer leur contrition et leur engagement futur envers le football européen.

On ne peut pas en dire autant des «clubs rebelles» restants, qui devront trouver un autre règlement au conflit.

Le FC Barcelone restait nominalement engagé dans le projet de la Super League, mais avait prévu une exception qui lui permettrait de partir si une majorité d’actionnaires rejetait la proposition.