Barcelone, le Real Madrid et la Juventus ont riposté à l’UEFA pour des “ menaces inacceptables ” alors que trois clubs refusent d’abandonner la Super League européenne

Barcelone, le Real Madrid et la Juventus ont riposté à l’UEFA après que l’instance dirigeante a déclaré que les trois fondateurs restants impliqués dans la Super League européenne seraient confrontés à une “ action appropriée ” pour leur part dans les plans.

Les géants européens étaient trois des 12 clubs – y compris les “ six grands ” de la Premier League – qui se sont annoncés comme membres fondateurs de la ligue séparatiste le 18 avril, mais en 72 heures, il s’est effondré, les clubs anglais se retirant après des manifestations de fans et Pression gouvernementale.

.

L’ESL était dirigée par le président du Real Madrid, Florentino Perez, aidé par le propriétaire de Liverpool, Henry et le propriétaire de Man United, Joel Glazer.

L’Inter Milan, l’AC Milan et l’Atletico Madrid se sont également retirés et vendredi, les neuf clubs qui ont renoncé à la Super League ont déclaré leur engagement envers l’UEFA et ses compétitions aux niveaux continental et national.

Le Real, le Barca et la Juve, cependant, ont reçu un avertissement de l’UEFA, la déclaration annonçant l’accord avec les neuf autres clubs concluant: «L’UEFA s’est réservé le droit de prendre les mesures qu’elle jugera appropriées contre les clubs qui ont jusqu’à présent refusé. de renoncer à la soi-disant «Super League».

“L’affaire sera rapidement renvoyée aux instances disciplinaires compétentes de l’UEFA.”

Les trois clubs restants ont maintenant remis en question les actions de l’UEFA, après avoir annoncé à la suite de l’effondrement de la Super League que «nous sommes convaincus que notre proposition est pleinement alignée sur la législation et la réglementation européennes, comme l’a démontré aujourd’hui une décision de justice visant à protéger la Super League de actions de tiers ».

Une déclaration des trois clubs disait: «Les clubs fondateurs ont subi et continuent de souffrir de pressions, menaces et infractions inacceptables de tiers pour abandonner le projet et renoncer ainsi à leur droit et devoir de fournir des solutions à l’écosystème du football via propositions concrètes et dialogue constructif.

.

Les fans de Man United ont protesté contre les propriétaires du club à la suite des plans controversés de la Super League européenne le week-end dernier

«C’est intolérable en vertu de l’état de droit et les tribunaux se sont déjà prononcés en faveur de la proposition de la Super League, ordonnant à la FIFA et à l’UEFA de s’abstenir, directement ou par l’intermédiaire de leurs organes affiliés, de prendre toute mesure qui pourrait entraver cette initiative de quelque manière que ce soit. les procédures judiciaires sont en cours. »

Le communiqué a également défendu les plans de la Super League et, bien que le trio se dise disposé à «reconsidérer l’approche proposée, si nécessaire», ils ont réitéré leur désir de réformes majeures du jeu.

La déclaration a poursuivi: «Nous sommes pleinement conscients de la diversité des réactions à l’initiative de la Super League et, par conséquent, de la nécessité de réfléchir aux raisons de certaines d’entre elles. Nous sommes prêts à reconsidérer l’approche proposée, si nécessaire.

«Cependant, nous serions très irresponsables si, conscients des besoins et de la crise systémique dans le secteur du football, qui nous ont amenés à annoncer la Super League, nous abandonnions cette mission pour apporter des réponses efficaces et durables aux questions existentielles qui menacent le football. industrie.

«Nous regrettons de voir que nos amis et partenaires fondateurs du projet de Super League se sont maintenant retrouvés dans une position aussi incohérente et contradictoire lors de la signature de plusieurs engagements avec l’UEFA hier.

«Cependant, étant donné que les problèmes matériels qui ont conduit les 12 clubs fondateurs à annoncer la Super League il y a quelques semaines ne sont pas partis, nous réitérons que, pour honorer notre histoire, pour respecter nos obligations envers nos parties prenantes et nos fans, pour le bien de football et pour la viabilité financière du secteur, nous avons le devoir d’agir de manière responsable et de persévérer dans la recherche de solutions adéquates, malgré les pressions et menaces inacceptables et continues de l’UEFA.

«Surtout, nous réitérons à la FIFA, à l’UEFA et à toutes les parties prenantes du football, comme nous l’avons fait à plusieurs reprises depuis l’annonce de la Super League, notre engagement et notre ferme volonté de discuter, avec respect et sans pression intolérable et conformément à la règle de loi, les solutions les plus appropriées pour la pérennité de toute la famille du football. »