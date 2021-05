Barcelone, le Real Madrid et la Juventus publient une déclaration fortement formulée critiquant l’UEFA pour une procédure disciplinaire “ incompréhensible ” sur la Super League européenne

Le Real Madrid, Barcelone et la Juventus ont publié une déclaration commune ferme, condamnant l’UEFA pour des procédures disciplinaires à leur encontre en relation avec la Super League européenne.

Les trois clubs étaient les seuls des 12 équipes échappées d’origine à ne pas avoir renoncé à la compétition par la suite et réaffirmé leur engagement envers l’UEFA.

Barcelone est l’un des trois clubs de l’ESL

En conséquence, un communiqué de l’UEFA indiquait: «À la suite d’une enquête menée par les inspecteurs d’éthique et de discipline de l’UEFA dans le cadre du projet dit de ‘Super League’, des procédures disciplinaires ont été ouvertes contre le Real Madrid CF, le FC Barcelone et la Juventus FC pour un violation potentielle du cadre juridique de l’UEFA. »

Certains rapports ont affirmé que l’instance dirigeante du football européen voulait que les trois équipes soient exclues de la Ligue des champions pendant deux ans.

Les neuf autres clubs, dont six de Premier League, se sont engagés dans les compétitions nationales et internationales existantes, sous la menace de lourdes amendes et d’expulsion s’ils devaient renouveler leur intérêt pour le projet d’échappée.

Le Real Madrid, Barcelone et la Juventus non seulement n’ont pas suivi leur exemple, mais ont publié une première déclaration conjointe confirmant la compétition potentielle et sa position juridique.

Maintenant, ils ont suivi avec une nouvelle déclaration ferme en réponse à la procédure disciplinaire de l’UEFA.

Le Real Madrid est une autre équipe qui refuse d’abandonner le projet

Il se lit comme suit : « Le FC Barcelone, la Juventus FC et le Real Madrid CF souhaitent exprimer leur rejet absolu de la coercition insistante que l’UEFA exerce sur trois des institutions les plus importantes de l’histoire du football.

«Cette attitude alarmante constitue une violation flagrante de la décision des cours de justice, qui ont déjà fait une déclaration claire avertissant l’UEFA de s’abstenir de toute action qui pourrait sanctionner les clubs fondateurs de la Super League alors que la procédure judiciaire est en cours.

«Par conséquent, l’ouverture d’une procédure disciplinaire par l’UEFA est incompréhensible et constitue une attaque directe contre l’État de droit que nous, citoyens de l’Union européenne, avons démocratiquement construit, tout en constituant un manque de respect envers l’autorité des tribunaux de justice eux-mêmes.

La Juventus, Barcelone et le Real Madrid publient tous la déclaration simultanément

«Depuis le début, la Super League a été promue dans le but d’améliorer la situation du football européen, à travers un dialogue permanent avec l’UEFA et dans le but d’accroître l’intérêt pour le sport et d’offrir aux supporters le meilleur spectacle possible.

« Cet objectif doit être atteint dans un cadre de durabilité et de solidarité, surtout dans une situation économique précaire comme celle que connaissent actuellement de nombreux clubs en Europe.

«Au lieu d’explorer les moyens de moderniser le football grâce à un dialogue ouvert, l’UEFA attend de nous que nous retirions les procédures judiciaires en cours qui remettent en question leur monopole sur le football européen.

“Barcelone, la Juventus et le Real Madrid, tous vieux de plus d’un siècle, n’accepteront aucune forme de coercition ou de pression intolérable, tout en restant forts dans leur volonté de débattre, respectueusement et par le dialogue, des solutions urgentes dont le football a actuellement besoin. .

«Soit nous réformons le football, soit nous devrons assister à sa chute inévitable.»