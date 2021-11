Barcelone, l’équipe la plus engagée auprès des jeunes talents

02/11/2021 à 17:29 CET

Le FC Barcelone est le club qui a utilisé le plus de jeunes joueurs de moins de 21 ans cette saison 2021/22 en Liga avec un total de neuf : Eric Garcia (20 ans), Alejandro Balde (18 ans), Sergiño Dest (20 ans), Nico González (19 ans), Pedri González (18 ans), Gavi (17 ans), Ansu Fati (19 ans), Yusuf Demir (18 ans) et Abde Ezzalzouli ( 19). Les Catalans sont en tête du classement devant la Real Sociedad (7), le Real Madrid (6) et Valence (6).

Les Catalans, qui ne terminent pas une belle saison et sont en neuvième position avec 16 points sur 33 possibles, Ils traversent une crise économique et sportive sans précédent et le départ de Ronald Koeman a ouvert une nouvelle étape au club. Avec Sergi Barjuan comme entraîneur par intérim, et en attendant l’arrivée plus que probable de Xavi Hernández dans les semaines à venir, l’équipe fait face à deux matchs clés contre le Dinamo Kiev et le Celta de Vigo avant la troisième pause de l’équipe nationale.

L’équipe catalane mise sur les jeunes talents depuis la débâcle contre le Bayern en quarts de finale de l’UEFA Champions League lors de la saison 2019/20 et C’est actuellement l’équipe la plus jeune de la Liga avec seulement 25,4 ans en moyenne devant Valence (25,6), la Real Sociedad (26,1) et l’Athletic Club (26,5).. Consolidation dans le onze de départ des joueurs comme Pedri, Gavi, Ansu Fati ou Nico González sont une bouffée d’air frais dans un gabarit usé et vulnérable.

Temps de changement au Camp Nou

Le FC Barcelone traverse l’un des épisodes les plus sombres de son histoire récente, mais tout cela sans regret : l’équipe désormais dirigée par Sergi Barjuan, qui a pris les rênes par intérim après le départ de Ronald Koeman, fait face à deux matches clés pour l’avenir à la fois en Ligue des champions et en Liga: visitez le Dinamo Kiev et le Celta de Vigo avant de commencer la troisième pause de l’équipe nationale.

Les azulgranas ont entamé une nouvelle étape avec le départ de Leo Messi du club. Après avoir échoué à conclure un accord de renouvellement, la star argentine a fini par signer pour le PSG dans l’un des mouvements les plus historiques du marché des transferts. L’attaquant a inscrit 672 buts et 301 passes décisives avec le club du Barça et a été l’une des figures les plus transcendantes, remportant 10 ligues, quatre Ligue des champions, sept Coupes du Roi, trois Coupes du monde des clubs ou trois Supercoupes d’Europe., entre autres titres.