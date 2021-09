Barcelone, l’équipe qui a utilisé le plus de jeunes joueurs

09/07/2021 à 8h58 CEST

Le FC Barcelone de Ronald Koeman est l’équipe qui a utilisé le plus de joueurs de moins de 21 ans au cours de ces trois premières journées de Liga avec un total de huit, comme Valence et la Real Sociedad.. Avec le départ de Leo Messi et Antoine Griezmann, l’âge moyen de la première équipe est tombé à 26,1 ans, la deuxième plus jeune équipe du championnat.

Les Catalans ont ajouté deux victoires et un match nul au début de la saison 2021/22 et l’ont fait avec une excellente version de deux des pièces les plus clés de l’équipe : Memphis Depay et Frenkie De Jong. Les Néerlandais ont assumé le poids de l’équipe et sont actuellement le plus grand discours de l’entraîneur, qui les connaît bien de l’équipe des Pays-Bas.

8 – @FCBarcelona_es, @RealSociedad et @valenciacf (huit chacun) sont les équipes qui ont utilisé le plus de joueurs de moins de 21 ans lors des trois premiers jours de @LaLiga. Futur. pic.twitter.com/FjYT5a5LBz – OptaJose (@OptaJose) 6 septembre 2021

Le départ d’acteurs importants dans cette fenêtre de marché a fait que Ronald Koeman mise davantage si possible sur de jeunes joueurs à fort potentiel comme Ronald Araujo, Eric Garcia, Sergiño Dest, Pedri, Yusuf Demir, Nico González, Gavi et Òscar Mingueza. La première année sans Leo Messi, les moins expérimentés de l’équipe doivent faire un pas en avant et se consolider dans ce Barcelone de transition.

Mener le pari pour les jeunes talents

Barcelone est en tête du classement des équipes de LaLiga qui ont le plus fait confiance à leurs jeunes au début de la saison avec Valence et la Real Sociedad, également avec huit footballeurs. Suit de près Majorque et le Real Madrid, avec six ; Athletic Club, Elche, Grenade, Real Betis et Séville, avec cinq; Atlético de Madrid, Celta, Espanyol, Getafe et Villarreal, avec quatre ; et Osasuna (3), Rayo Vallecano (3), Alavés (2), Cadix (2) et Levante (1) ferment.

En réalité, les trois équipes qui marquent le podium sont précisément les clubs qui ont une équipe plus jeune : Valence (25,5), Barcelone (26,1) et Real Sociedad (26,2) en tête de liste. L’engagement envers les jeunes talents dans les trois combinés est présumé comme une tendance commune au cours de ce cours, après un marché marqué par les besoins économiques des clubs espagnols.