Barcelone lié au prêt de Pierre-Emerick Aubameyang au milieu de l’exil d’Arsenal mais Manchester United se bat pour garder Edinson Cavani

Barcelone cherche à nouveau à attaquer la Premier League pour renforcer sa ligne d’attaque après la retraite de Sergio Aguero du football.

Un problème cardiaque a écourté la carrière du grand joueur de Man City quelques mois seulement après avoir rejoint le Barça pour un transfert gratuit.

GETTY

Aguero a dû se retirer du football à l’âge de 33 ans

Les géants de la Liga ont été liés à un certain nombre de joueurs pour augmenter les chances du nouveau patron Xavi de changer les choses au club.

Le Mail rapporte que le Barça surveille l’exil de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal en vue de faire un prêt pour l’attaquant.

Aubameyang a été déchu de son poste de capitaine par Mikel Arteta et s’entraîne seul.

Il devrait être hors des plans du manager d’ici la Coupe d’Afrique des Nations.

.

L’avenir d’Aubameyang semble aller dans un sens

On dit que Barcelone envisage un prêt pour l’international gabonais, mais son contrat de 350 000 £ par semaine pourrait être une pierre d’achoppement.

Une autre star de la Premier League en vue est Edinson Cavani, qui a trouvé ses opportunités limitées à Manchester United cette saison après le retour de Cristiano Ronaldo.

L’ancien attaquant du PSG, âgé de 34 ans, a signé cet été une prolongation de contrat d’un an avec les Diables rouges.

.

Cavani redeviendra un agent libre cet été

Le Barça serait intéressé à prendre l’Uruguayen le mois prochain, et des rapports suggèrent qu’il a convenu des termes d’un contrat.

Le Sun rapporte cependant que United se battra pour garder Cavani au club, la récente épidémie de COVID mettant en évidence le besoin de Ralf Rangnick d’avoir une grande équipe.

Offre de pari du jour

888SPORT offre 60 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de football de 10 £ à l’aide de Bet Builder

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis – Vous devez parier un minimum de 10 £/€ avec une cote de 1/2 (1,50) ou plus sur un marché sportif – 10 £/€ Les paris gratuits seront crédités sur le pari règlement et ensuite un pari gratuit de 10 £/€ chaque week-end (jusqu’à 5 fois) et sera valable pendant 7 jours – Le solde du dépôt est disponible pour le retrait à tout moment – Les restrictions générales de retrait et les conditions générales complètes s’appliquent 18+ begambleaware.org