Barcelone liée à une offre de 40 millions d’euros pour Karim Adeyemi

Barcelone est peut-être à court d’argent, mais cela n’a pas empêché le moulin à rumeurs de réclamer une offre de 40 millions d’euros pour Karim Adeyemi du RB Salzbourg.

Le nouvel entraîneur Xavi serait un grand fan d’Adeyemi et le club pourrait faire une offre pour le joueur de 19 ans cette semaine, selon Sport1.

Le rapport estime également qu’un prêt d’hiver est peu probable et mentionne à quel point le Borussia Dortmund est également enthousiaste, prêt à payer 35 millions d’euros plus les variables et à offrir un contrat de cinq ans.

Adeyemi serait tenté par un déménagement à Barcelone et ferait partie de la reconstruction du club, mais souhaite voir la saison en Autriche.

Tout cela est intéressant étant donné que les problèmes financiers de Barcelone sont bien documentés et rendent difficile d’envisager comment le club peut se permettre de dépenser 40 millions d’euros pour Adeyemi.

Le PDG Ferran Reverter a déclaré en octobre que le Barça pourrait avoir 20 millions d’euros à dépenser en janvier et peut-être plus en été si les choses se passent bien sur le plan économique.

Depuis lors, le Barça a renouvelé Pedri et Ansu Fati, licencié Ronald Koeman, fait venir Xavi et également signé Dani Alves (bien qu’avec un salaire minime apparemment) pour le reste de la saison.

Adeyemi est lié à Barcelone et à de nombreux autres grands clubs depuis un certain temps déjà, mais il est toujours difficile de voir comment les Catalans pourraient trouver les finances nécessaires.