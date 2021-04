Barcelone, médiocre, remporte une grosse chance de titre contre Grenade

Par où commencez-vous même avec ce spectacle d’horreur?

Le mémoire était assez simple. Gagnez tous vos jeux et vous êtes champions. À commencer par une équipe qui a perdu à CHAQUE OCCASION qu’elle a disputée au Camp Nou – 24 fois au total.

Je ne veux pas entendre parler de Grenade jouant 10 hommes derrière le ballon, fermant les lignes, rendant la vie difficile au Barça pour jouer son jeu naturel.

L’équipe a quelques vieilles têtes expérimentées et de jeunes mâles qui cherchent à faire leur marque et, franchement, personne n’était vraiment dessus jeudi soir, à l’exception de l’étrange flash de Lionel Messi ou d’Antoine Griezmann.

Sergio Busquets était à nouveau excellent, mais à part ce trio, du point de vue de Barcelone, il y avait très peu de choses à exciter.

Photo de LLUIS GENE / . via .

Tout en acceptant que des rotations doivent être effectuées à ce stade de la saison, Ronald Koeman s’est trompé en choisissant Samuel Umtiti.

Tout le monde sait que ses jambes sont parties et qu’il est aussi loin que possible du joueur que nous avons signé. Pourquoi diable ne pas lancer Ronald Araujo si vous voulez laisser tomber Clément Lenglet?

Il semble clair que le Néerlandais a estimé que les Andalous ne présenteraient pas de menace et que, par conséquent, Umtiti pourrait être mis dans la vitrine.

Cependant, les deux buts de Grenade étaient le résultat de l’excuse pathétique d’Umtiti pour la défense et le club aura la chance de le donner gratuitement à ce rythme.

Une nuit où Barcelone avait besoin d’une invention et d’une étincelle, il y en avait très peu, et même l’introduction d’Ousmane Dembele est arrivée trop tard pour affecter les procédures, même si le Français faisait de son mieux.

Photo par Eric Alonso / .

Dans cette chronique précédemment, la fatigue a été décrite comme un tueur potentiel des ambitions de titre pour l’une des équipes au sommet qui ont encore une chance. Fatigue mentale et physique aussi.

La nuit où il y avait quelque chose en jeu, le Barça ne s’est pas présenté – encore une fois. La finale de la Copa del Rey a été le seul “ gros ” match que les Catalans aient remporté cette saison.

Il est temps que l’équipe ait la mentalité de Zidane selon laquelle chaque match est une finale et joue comme si leur vie en dépendait.

La complaisance était certainement au rendez-vous, d’autant plus après avoir pris une avance de 1-0 à la mi-temps. Ce type d’attitude est vraiment impardonnable, et il est revenu mordre l’équipe comme il l’avait fait contre Cadix plus tôt dans la saison.

Malheureusement, les choses sont à nouveau hors des mains du Barça maintenant.

Ils devront juste espérer que les dieux leur souriront à nouveau au cours des cinq prochains matchs.