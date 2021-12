Barcelone serait modérément optimiste quant au fait qu’Ansu Fati sera suffisamment en forme pour jouer un rôle dans le choc crucial de l’équipe en Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Fati a été mis à l’écart en raison d’une blessure aux ischio-jambiers subie lors du match nul 3-3 contre le Celta Vigo, mais se rapproche d’un retour à l’action en équipe première.

Le joueur de 19 ans a été aperçu en train de s’entraîner mardi malgré le fait que les joueurs aient eu quelques jours de congé après la victoire sur Villarreal.

On dit que Fati fait tout ce qu’il peut pour pouvoir jouer dans le match et il y a « un optimisme modéré » au club qu’il sera prêt à temps, selon Diario Sport.

Cependant, l’attaquant doit encore « faire ses preuves » auprès du groupe. Les joueurs reprennent l’entraînement mercredi pour entamer les préparatifs de la visite du Real Betis ce week-end.

Le rapport estime que Xavi n’utilisera Ansu que « s’il est à cent pour cent et ne prendra pas de risques » avec le jeune.

Xavi a parlé de la forme physique d’Ansu dans son presseur avant le match de Villarreal.

« Il va très bien, il a de très bons sentiments. Il a commencé à courir, mais nous devons être prudents. Ensuite, nous verrons si nous pouvons prendre le risque ou non », a-t-il déclaré. « L’autre jour, nous l’avons fait avec Ousmane, il n’a pas marqué mais il était proche et c’est apprécié. Ansu est un joueur très important et nous ne pouvons pas risquer de le perdre à nouveau, mais cela dépendra des sentiments du joueur.