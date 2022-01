Barcelone montre son inexpérience à Grenade

Celui-ci est une pilule difficile à avaler.

Gavi, le joueur le plus travailleur et le plus agressif sur le terrain, avait désespérément besoin d’être sauvé de lui-même. Au lieu de cela, être laissé à se tirer une balle dans le pied avec sa meilleure arme. Celui-là est sur son coach.

La substitution criait au moment où Gavi a reçu un carton jaune tôt, un suivi tactique nécessaire pour tuer une contre-attaque potentiellement dangereuse.

Mais Xavi n’a jamais fait le pas et a dû payer à la 80e minute alors que son équipe cherchait à terminer le match avec une avance mince et critique d’un but.

Un jeune manager et un jeune joueur. Tous deux pleins de potentiel, mais naïfs et coûtant à leur équipe non seulement la victoire, mais la précieuse dynamique qui se construisait depuis le début de l’année.

La tendance des points de chute en retard doit être corrigée quoi qu’il en soit.

6 – Seul Cadix (7) a perdu plus de points après avoir encaissé des buts à la 85e minute de matchs que Barcelone en Liga cette saison (6, à égalité avec l’Atlético, Getafe, Majorque et Grenade). Respiration sifflante. – OptaJose (@OptaJose) 8 janvier 2022

Jusqu’à ces derniers instants, Xavi avait fait tous les bons gestes.

Une place au départ 11, tirant le meilleur parti de Luuk de Jong, qui n’a pas eu de chance de se voir retirer un but tôt, avec des tactiques bien adaptées pour briser le bloc bas que Grenade se contentait de jouer.

Et ce n’est pas seulement Luuk qui a vu sa fortune changer.

Marc-André ter Stegen a été brillant ces derniers temps, pour se voir régresser à un moment où le jeu aurait dû être dans le sac.

Gerard Pique et Sergio Busquets ont offert des performances exceptionnelles, remontant le temps avec un certain ancien coéquipier.

La façon dont les choses se passaient la plupart du temps, le gros titre aurait dû être comment l’esprit de Dani Alves portait l’équipe à la victoire avec des croix vintage, de la créativité et des tacles courageux.

Photo de Fran Santiago/.

Comment Ferran Jutgla et Nico continuent d’impressionner tout en apportant des contributions indéfectibles.

Comment le leadership de Xavi maintient le groupe organisé et en position de gagner.

Cette équipe a tellement de potentiel, mais elle devra grandir rapidement.

La Liga est impitoyable. Même les équipes du bas de la table ont la qualité pour vous faire payer dans n’importe quel jeu donné.

Et pourtant, malgré le résultat déchirant, il faut applaudir une grande partie de l’effort.

Vous pouvez voir ce que cette équipe essaie de faire et de devenir.

Ils sont jeunes et ont besoin du soutien et des encouragements continus de la base de fans.

Une leçon importante des dernières saisons est le maintien d’une culture positive qui favorise la croissance et l’apprentissage.

Photo de Fran Santiago/.

Cela doit être un petit pas en arrière, suivi de deux grands pas en avant.

En avant Gavi. En avant Xavi.

Pas le temps de vous apitoyer sur votre sort, rattrapez-vous dans le prochain.

L’équipe est en meilleure santé et de nouvelles recrues sont en route. Cela ne peut que devenir plus facile à partir d’ici avec la bonne attitude et la bonne ambition.

Ils peuvent apprendre de cette expérience.

Avec l’ajout d’un vainqueur éprouvé comme Dani Alves, j’ai le sentiment que le vestiaire était plein d’énergie positive et pleine d’espoir.

Prêt à se relever et à se battre à nouveau.