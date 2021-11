Barcelone ne peut pas utiliser Ilias Akhomach ou Eze Abde contre Benfica

Barcelone ne pourra utiliser ni Ilias Akhomach ni Ez Abde lors du choc décisif de la Ligue des champions mardi contre Benfica au Camp Nou.

Les deux jeunes ont tous deux joué 45 minutes pour le Barça samedi alors que Xavi a commencé sa vie en tant qu’entraîneur de l’équipe première du club avec une victoire 1-0 dans le derby.

Le Barça manque d’options en attaque pour le match de Ligue des champions avec Ansu Fati, Ousmane Dembele, Martin Braithwaite et Sergio Aguero, mais devra également faire face sans les deux adolescents.

Ilias est suspendu après avoir été expulsé du Juvenil A en UEFA Youth League, tandis qu’Abde n’est pas inscrit et ne peut donc pas être appelé, selon Diario Sport.

Ferran Jutgla, qui s’est également entraîné avec l’équipe première depuis l’arrivée de Xavi, n’est pas non plus inscrit et c’est donc une autre option qui devra être écartée.

La nouvelle signifie que Xavi devra peaufiner son alignement, et peut-être sa formation, pour ce qui est un match crucial dans le groupe E.

Le nouveau patron a Philippe Coutinho, Yusuf Demir et Luuk de Jong disponibles et pourrait à nouveau utiliser Gavi à gauche avec Memphis Depay en position centrale.

Une victoire mènera Barcelone jusqu’aux huitièmes de finale, mais la défaite verrait Benfica devancer les Catalans en tête du tableau d’un dernier match de groupe au Bayern Munich,