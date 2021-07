Barcelone ne quitte pas la Catalogne dans sa pré-saison et affrontera Nàstic

in

13/07/2021 à 09:28 CEST

Le nombre de joueurs internationaux par le FC Barcelone était très élevé : Pedri, Messi, Busquets, Jordi Alba… bref, plus de la moitié d’une équipe a été sélectionnée dans leurs différentes équipes nationales, donc La pré-saison du Barça a commencé à se disputer de manière presque internationale. Cependant, maintenant que l’équipe est réunie, les premiers matchs que joueront les Blaugrana auront un parcours géographique beaucoup plus court.

Le premier rival de l’équipe sera Nàstic de Tarragona, l’équipe voisine qui joue dans la troisième division est la plus ancienne équipe de toute l’Espagne car elle a 135 ans d’histoire complètement ininterrompue. Cependant, l’équipe blaugrana C’est à un niveau beaucoup plus élevé, et ce match aidera sûrement Ronald Koeman à se concentrer sur la récupération du tournage après une incroyable Euro Cup qui s’est tenue en juillet.

Après cela, la prochaine étape sur la route des Néerlandais sera Gérone, un rival qui était sur le point d’être promu en première division mais qui a perdu lors du dernier match de championnat contre lui. Rayon Vallecano.