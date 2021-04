Barcelone ne risquera pas Gerard Pique contre le Real Valladolid – rapport

Gerard Pique a repris l’entraînement avec Barcelone cette semaine mais ne devrait pas jouer contre le Real Valladolid lundi soir en Liga.

Le joueur de 34 ans est sur le chemin du retour d’une maladie au genou, mais l’entraîneur Ronald Koeman ne prendra aucun risque avec lui car il veut que Pique soit en forme pour El Clasico, selon Mundo Deportivo.

Pique a déjà admis cette semaine qu’il souhaitait faire son retour contre Los Blancos dans un match qui pourrait avoir un impact sur la fin du titre à la fin de la saison.

Il a déclaré à TV3: «L’objectif est de jouer contre le Real Madrid et je veux être impliqué le plus tôt possible. Je suis concentré sur ça.

Koeman a encore beaucoup d’options en défense pour le match de lundi. Ronald Araujo est en forme et disponible avec Clement Lenglet, Samuel Umtiti, Oscar Mingueza et Frenkie de Jong.

La ligne arrière du Barça était en bonne forme avant la pause internationale. Les géants catalans n’ont concédé que trois buts lors de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues et deux d’entre eux étaient des pénalités.