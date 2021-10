Barcelone ne veut pas échanger ses euros contre des livres sterling

Bien qu’il reste encore quelques mois avant l’ouverture de la fenêtre de transfert d’hiver, Barcelone a été fortement liée à l’homme de Manchester City, Raheem Sterling.

Le joueur de 26 ans était dans une forme remarquable pour l’Angleterre dans le championnat Euro 2020, mais est complètement tombé en disgrâce sous Pep Guardiola.

Peut-être qu’il serait toujours le gars de l’automne à Man City une fois Jack Grealish arrivé.

S’il y a une chose que l’ancien pilier d’Aston Villa a sur son contemporain, c’est un produit final.

Lorsque Grealish est en possession, il y a une anticipation que quelque chose va arriver et, invariablement, c’est le cas.

Pour tous les buts que Sterling a marqués pour l’Angleterre cet été, il y a eu une poignée d’occasions où il est allé dans des impasses avec le ballon, malgré la proximité de ses coéquipiers.

Photo par Eddie Keogh – La FA/La FA via .

Ensuite, il faisait demi-tour et essayait de battre à nouveau son homme, pendant que des collègues dans l’espace lui criaient de lâcher le ballon.

Il a également cessé de revenir en arrière, ce qui est un autre domaine dans lequel Grealish excelle, il n’est donc pas étonnant que Pep ait actuellement le banc chauffant de Sterling.

En fait, nous pourrions presque décrire Ousmane Dembele en parlant de Sterling.

Les deux préfèrent rouler dans les zones dangereuses avec le ballon à leurs pieds, ont un penchant pour garder le ballon un peu trop longtemps, n’aiment pas faire le sale boulot s’ils perdent le ballon et trouvent souvent leur meilleur les efforts n’aboutissent à rien.

Pourquoi Barcelone, très sérieusement, voudrait-il dépenser son argent durement gagné pour un Dembele MK II ?

Photo de Pedro Salado/Qualité Sport Images/.

À moins que le club envisage de se débarrasser du Français, une décision pour Sterling n’a pas de sens financier ou footballistique.

Le club n’est plus en mesure d’acheter des joueurs «parce qu’il le peut», donc tout achat doit être bien pensé et considéré.

Envisager un mouvement pour l’international anglais parle d’une équipe technique qui ne semble pas avoir fait trop de diligence raisonnable.

Même si Sterling devait être mis à disposition en prêt plutôt qu’en achat direct, il n’offre rien de différent de ce que Ronald Koeman a déjà dans son équipe.

Ce serait une perte de temps et d’efforts d’essayer de le courtiser et, potentiellement, de le signer, et serait également un autre gaspillage d’argent à plus long terme.

Il est temps que Barcelone arrête de commettre ces erreurs.