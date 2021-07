Barcelone ne veut pas vendre Griezmann à l’Atletico – rapport

in

Le conseil d’administration de Barcelone aurait appris la leçon de l’année dernière et ne souhaite pas vendre Antoine Griezmann à l’Atletico Madrid. Il s’avère que vendre un grand attaquant à votre grand rival était suffisant et Barcelone ne veut pas rendre les champions de l’Atletico encore plus forts avant la saison nationale.

Griezmann quittant Barcelone semble être un élément essentiel de la capacité du club à démissionner de Lionel Messi. L’Atletico n’est pas non plus en mesure de payer beaucoup d’argent pour lui, les joueurs devraient donc revenir dans l’accord, et le Barça ne serait pas intéressé par les joueurs actuels de l’Atleti malgré les rumeurs d’un accord d’échange impliquant Saul Niguez.

Barcelone continuera probablement à travailler pour vendre Griezmann à un club de Serie A ou de Premier League afin qu’« ils n’affronteraient le joueur qu’en Ligue des champions ». Griezmann préférerait un retour au stade Wanda Metropolitano, mais on ne sait toujours pas où il finira s’il y va.