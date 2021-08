Barcelone négocie avec la Fiorentina sur le prêt de Miralem Pjanić – rapport

Le FC Barcelone cherche à trouver un nouveau club pour Miralem Pjanić, et il semble que ce ne sera pas la Juventus.

De nouveaux rapports suggèrent que Barcelone cherche à le prêter à la Fiorentina après que le club basé à Turin n’a pas pu trouver de place dans sa masse salariale pour le Bosniaque. Ils auraient voulu vendre Aaron Ramsey puis signer Pjanić, le réunissant avec Max Allegri.

La Fiorentina n’a pas non plus d’argent pour payer son salaire, mais elle pourrait être disposée à en payer une partie si Barcelone paie le reste. À l’heure actuelle, Pjanić gagne 6,5 millions d’euros par an. Ils veulent payer la moitié de ce salaire et faire payer l’autre moitié par Barcelone, afin de le prendre en prêt.

Le Barça veut que la Fiorentina paie 4,5 millions du salaire du joueur, il n’a donc à payer que les 2 millions restants.

Le joueur lui-même préférerait retourner à la Juventus, le club qui l’a échangé avec Arthur l’année dernière. Cependant, il est dit qu’il n’est pas contre l’idée de rejoindre un autre club de Serie A. Ronald Koeman ne l’a pas beaucoup utilisé jusqu’à présent et il est peu probable que la situation change.