Barcelone Nouvelles recrues: Eric Garcia

Si quelque chose a été appris sur le marché des transferts ces dernières années, ce devrait être l’importance de donner la priorité aux défenseurs.

Barcelone et le Real Madrid sont le récit édifiant des conséquences des dépenses inconsidérées sur des joueurs offensifs de haut niveau.

Les gros chiffres de buts sont difficiles à reproduire. Encore plus lorsque vous changez de ligue et que vous jouez sous un nouvel entraîneur avec un système différent.

Un défenseur de classe mondiale présente moins de risques, moins d’argent et, à moins d’une blessure grave, offre une stabilité pendant des années.

Eric Garcia n’est pas susceptible de faire l’impact d’un Virgil van Dijk ou d’un Ruben Dias, mais il est une bonne signature pour le moment et l’argent.

Barcelone a été patient et a attendu cet été pour pouvoir arriver avec un transfert gratuit. Il est évident qu’il ne valait pas la peine de débourser 20 millions d’euros il y a un an, surtout compte tenu de son manque d’expérience au plus haut niveau.

Mais son histoire est intrigante et vous donne espoir qu’il pourrait avoir un brillant avenir devant lui.

Garcia obtient des points bonus pour être catalan et avoir du sang blaugrane. Il s’est développé en tant que joueur à La Masia pendant les années d’or et retrouvera désormais d’anciens amis et coéquipiers Ansu Fati, Riqui Puig et Oscar Mingueza.

Mention obligatoire ici que les culers sont impatients de voir ces gars jouer ensemble pour la première équipe. Regarder d’anciennes images d’eux dans l’académie est un bon moyen de raviver votre amour et votre appréciation de ce que ce grand club a à offrir.

De Barcelone, Garcia s’est rendu à Manchester City à 17 ans pour jouer sous les ordres de Pep Guardiola, qui connaissait bien sûr le profil qu’il recherchait chez un défenseur.

Après un an à jouer pour les moins de 18 ans, il a fait ses débuts pour la première équipe de Premier League en septembre 2019, enregistrant 13 apparitions au total cette année-là.

Après le retour de la suspension pandémique, sa saison s’est terminée après une collision effrayante avec le gardien Ederson qui l’a vu sortir du terrain sur une civière.

À partir de là, on a appris que Barcelone souhaitait le signer et que Manchester City était plus que disposé à vendre au juste prix avec les choix préférés d’Aymeric Laporte et Ruben Dias Pep Guardiola.

Avec la résurgence de John Stones, Eric Garcia a vu son rôle à l’Etihad se rétrécir encore, et n’a finalement enregistré que 6 apparitions en 2020-2021.

Photo de Justin Setterfield/.

Alors, qu’est-ce que Barcelone peut attendre de lui ?

Malgré son petit rôle, Garcia était dans un environnement rigoureux et gagnant à Manchester City, se développant sous l’un des meilleurs managers du monde, et obligé de rivaliser avec certains des meilleurs défenseurs qui ont mené la ligue avec seulement 32 buts contre.

Mieux encore, c’était une équipe avec une mentalité de champion. Ils ont dominé au niveau national et auraient remporté un triplé s’il n’y avait pas eu une performance décevante en finale de la Ligue des champions.

Barcelone espère que Garcia apportera ce fanfaron et cette soif de gagner à une ligne défensive très décriée.

Plus il y a de compétition pour le temps de jeu, mieux c’est.

Barcelone n’a peut-être pas les fonds pour apporter un nom plus éprouvé et plus excitant comme Laporte ou Matthijs de Ligt, surtout sans trouver une nouvelle maison pour Samuel Umtiti.

Pourtant, avoir Garcia sur la liste aide. Cela poussera Ronald Araujo et Oscar Mingueza à être au sommet de leur art. Cela permet également de s’éloigner de l’utilisation régulière de Gérard Pique et Clément Lenglet.

Dans l’ensemble, le mieux que nous puissions espérer, c’est que Joan Laporta valorise la défense avant tout. Il y a déjà suffisamment de talents offensifs sur la liste, mais il devra être soutenu par des défenseurs sur lesquels on peut compter pour minimiser les erreurs coûteuses.

Garcia est le premier, mais espérons-le, le dernier défenseur central amené au Camp Nou cet été.

En attendant, tous les regards sont tournés vers lui et l’Espagne à l’Euro. Espérons qu’il apprend beaucoup d’un autre grand ancien entraîneur du Barça avant de se présenter au Camp Nou.