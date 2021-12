Barcelone obtient le feu vert, mais il reste un obstacle à franchir dans l’accord avec Man City

L’attaquant de Manchester City, Ferran Torres, aurait conclu un accord de cinq ans à Barcelone, après que le club de LaLiga a confirmé qu’il pouvait dépenser dans la fenêtre de transfert de janvier.

Les géants espagnols ont été paralysés par la pandémie de Covid-19 et leurs signatures estivales étaient toutes des transferts gratuits. On pensait que leur situation financière les empêcherait d’augmenter considérablement leur effectif le mois prochain. Mais ces craintes ont été apaisées et le nouveau patron Xavi a désigné Torres comme l’homme qu’il souhaite signer.

Le PDG du Barca, Ferran Reverter, a fait une présentation sur la rénovation du Camp Nou, a déclaré: « Il ne fait aucun doute que Barcelone signera ou pourra signer [players] en janvier et en été.

Cette nouvelle enverra sans aucun doute la spéculation sur le transfert du Barça à l’excès. Et selon Mundo Deportivo, une décision pour Torres, 21 ans, est avancée.

Le vice-président de Barcelone, Rafael Yuste, a récemment déclaré son admiration pour le joueur.

« Ferran est un grand joueur et nous travaillons avec discrétion », a-t-il déclaré, tout en admettant également que Reverter avait effectué une « visite de courtoisie ».

Xavi sait également que son équipe manque de buts après avoir perdu Lionel Messi, Antoine Griezmann et Sergio Aguero.

Apparemment, les apprivoisés de Torres et Dani Olmo ont été proposés par Xavi au chef du Barça Mateu Alemany. Et un accord pour Torres semble maintenant se résumer à savoir si le Barça peut convenir de frais avec City.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Torres va « réaliser son rêve »

Le journaliste de Sport1 Patrick Berger a récemment affirmé que le Barça avait un « accord total » avec l’attaquant.

Pendant ce temps, Torres est apparemment désireux de «réaliser son rêve» et de déménager au Camp Nou.

Mais le point d’achoppement sera les frais. City veut 59 millions de livres sterling (70 millions d’euros) pour l’attaquant qu’ils ont signé pour seulement 20,8 millions de livres sterling plus des bonus en août 2020.

Mundo suggère que le Barça sera heureux de passer à 55 millions d’euros pour l’ancien homme de Valence qu’ils classent comme une « signature stratégique ».

De plus, le patron de City, Pep Guardiola, n’a pas fait grand-chose pour atténuer les discussions avant le match à Aston Villa.

« Ce n’est pas mes affaires. Vous devez appeler Txiki [Begiristain, City’s director of football] pour cela, ou l’agent de Ferran Torres ou de Barcelone », a déclaré Guardiola.

« Je ne suis pas du genre à en parler. Je comprends parfaitement. Je préférerais que non, mais c’est comme ça. Nous ne pouvons pas contrôler cela et cela dépend de beaucoup, beaucoup de choses.

LIRE LA SUITE: Le recruteur de Man City surveille le nouveau score cible du milieu de terrain au milieu de la bataille de transfert d’Arsenal