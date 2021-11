Barcelone obtient le résultat malgré lui

C’était l’histoire de deux équipes de Barcelone contre Villarreal samedi.

Un excellent début, avec notamment Ez Abde montrant le danger à chaque touche de balle et remerciant son manager de lui avoir fait confiance.

À mi-chemin de la première période, cependant, la structure de la ligne de fond à trois s’est effondrée, Eric Garcia s’étant exposé à plusieurs reprises sur le côté droit.

Remerciez Ronald Araujo et Marc-Andre ter Stegen, qui ont couvert leurs coéquipiers avec des tacles et des arrêts importants, et leur manager qui a tout simplement mal compris la tactique.

Photo par Ivan Terron/Europa Press via .

Tout allait bien pour commencer.

Barcelone est sorti en jouant avec énergie, pressant haut et maintenant une possession dominante de 80% jusqu’à la marque des 20 minutes.

Pour la première fois depuis longtemps, Barcelone semblait dangereux sur le flanc droit avec Abde en mode attaque.

Xavi mérite le crédit pour cette sélection. Yusuf Demir et Ilias ont eu de bons moments récemment, mais Abde est celui qui peut avoir le plus d’impact des deux côtés du ballon.

Photo de Maria Jose Segovia/DeFodi Images via .

Une fois que Villarreal a découvert la vulnérabilité défensive du Barca sur le flanc gauche, le jeu a tourné et les Catalans ont eu la chance de se rendre à la mi-temps sans céder le moindre but.

C’était tellement mauvais, à mon avis, qu’un ajustement à la mi-temps était pratiquement criant.

Mettre en place Sergino Dest comme arrière droit ? C’est une option.

Rester avec les trois défenseurs centraux, mais mettre Clément Lenglet sur la gauche, avec Ronald Araujo remplaçant Eric Garcia débordé ? Un autre choix logique.

Mais Xavi n’a rien fait, et le problème n’est pas seulement resté en seconde période, il s’est aggravé une fois que Jordi Alba s’est blessé.

Même avec une avance de 1-0, vous pouviez voir le vent tourner et Barcelone sans la gestion nécessaire dans le jeu pour le contrer.

Ne pas avoir Alejandro Balde disponible a été un autre revers frustrant pour le manager.

Mais allez, celui-ci était facile.

Vous avez Sergino Dest. Un arrière latéral incroyablement polyvalent qui a déjà montré sa capacité à combler le côté gauche avec aplomb. Il l’a fait à la fois pour Barcelone cette saison et pour l’USMNT.

À moins que Xavi ne sache quelque chose sur la forme physique de Dest que nous ne connaissons pas, c’était impardonnable.

Photo de José Breton/Pics Action/NurPhoto via .

Oscar Mingueza a eu du mal ces derniers temps, et on lui a confié la tâche compliquée de jouer sur son côté faible et d’arrêter le tueur de Barcelone Samuel Chukwueze.

Au moment où Mingueza est entré et Abde est sorti, Villarreal a mis la pédale au métal, déterminé non seulement à récupérer un point, mais à prendre les trois.

Abde était le meilleur joueur de la journée et il a aussi, peut-être de manière surprenante, le meilleur record de dribbles de la Liga. L’adolescent tente un dribble toutes les sept minutes et en a réalisé 12 en 131 minutes jouées.

Pourquoi l’éliminer avec tout l’impact qu’il faisait, surtout quand Ousmane Dembele est capable de jouer des deux côtés ?

Mais il n’y avait pas que les remplacements. Ses joueurs ne jouaient pas à la manière de Xavi.

Absolument aucun appui à l’avant pour récupérer le ballon.

Sans cela, le jeu s’effondre.

Espérons que Xavi trouve ses attaquants et ses milieux de terrain offensifs pour leur capitulation là-bas.

En fin de compte, cependant, le résultat est ce qui compte, et la fureur des attaques sur le tronçon sera ce dont on se souviendra.

Jusqu’à présent, cela ressemble à de la chance, mais c’est peut-être du côté de Xavi, et c’est peut-être tout ce dont il a besoin pour apprendre ses leçons et améliorer l’équipe la prochaine fois.

C’est génial de voir Memphis marquer le but vainqueur avec un tel sang-froid contre le cours du jeu.

C’est un homme qui a lutté pour la forme, mais qui est imbattable avec le manque d’options à l’avance.

Serait-ce l’objectif qui déclenche une course de productivité ?

Photo par Aitor Alcalde/.

Habituellement, c’est le Barça qui abandonne des buts bon marché en contre-attaque, même lorsqu’il domine le jeu, mais cette fois, les circonstances ont été inversées.

C’est le foot.

La chance trouvera son chemin vers vous à un moment donné, mais vous devez en faire quelque chose.

C’est super de voir Philippe Coutinho passer un moment au soleil également.

Il est difficile de le voir jouer beaucoup à l’avenir, mais ce serait un coup de pouce pour qu’il prenne confiance en lui et qu’il joue même un petit rôle en dehors du banc.

Xavi, cette fois-ci tu as obtenu le résultat malgré une mauvaise performance.

Ce n’est pas grave étant donné que récemment les performances ont été assez bonnes et que l’équipe méritait plus qu’elle n’en a eu.

Les bons managers reconnaîtront la chance lorsqu’ils l’auront et n’en abuseront pas.

L’équipe ne survivra pas à une autre sortie comme celle-ci.

Tu peux faire mieux.

Ils peuvent faire mieux.

Le meilleur de tous les fans du Barça, on dirait que Xavi lui-même prend ses responsabilités et est totalement autocritique.

Revenons maintenant au terrain d’entraînement. Il y a du boulot.