Barcelone offre à Ousmane Dembélé un contrat basé sur les matchs joués – rapport

Le FC Barcelone offrira à Ousmane Dembélé un contrat qui le rémunère généreusement s’il joue, mais réduira son salaire s’il ne participe pas, selon un nouveau rapport.

Les Catalans n’ont pas pu utiliser Dembélé autant qu’ils le voulaient depuis sa signature du Borussia Dortmund en raison de blessures à long terme.

Avec son contrat presque terminé, Barcelone ne veut pas le perdre sur un transfert gratuit. Mais il est difficile de justifier de payer beaucoup d’argent à l’ailier lorsque les blaugranas sont en crise financière.

Ainsi, Mateu Alemany, PDG de Barcelone, a trouvé un compromis. Le club le paiera lorsqu’il aura atteint un nombre défini de matches joués, ce qui signifie que plus il joue, plus il gagne. Bien sûr, s’il ne joue pas, il n’obtiendra pas autant d’argent.

Le nombre exact de jeux requis pour déclencher la clause n’a pas été indiqué, mais il serait bien inférieur à 30 ou 40 jeux. On s’attendrait à ce qu’il frappe le nombre plusieurs fois au cours d’une seule saison. S’il jouait beaucoup, il ne gagnerait pas moins qu’avant. Et avec des bonus supplémentaires basés sur les performances, Dembélé pourrait même gagner plus qu’il ne le fait actuellement.

La question est de savoir si l’ailier lui-même acceptera ce défi, ou s’il optera pour un accord qui lui donne plus d’argent garanti.