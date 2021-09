Barcelone offre une mise à jour sur la blessure de Sergio Aguero

Barcelone a fait le point sur les progrès de Sergio Aguero alors que l’international argentin se remet d’une blessure au mollet.

Aguero attend toujours de faire ses débuts pour le Barça après s’être blessé avant la nouvelle campagne. Le club a confirmé à l’époque qu’il s’attendait à ce qu’Aguero manque 10 semaines, ce qui signifie qu’il ne devrait pas revenir avant la fin octobre.

Le joueur de 33 ans s’est entraîné dans le gymnase de la Ciutat Esportiva que le Barça a montré sur les réseaux sociaux.

Les blessures ont laissé Ronald Koeman à court d’options en attaque pour les premières semaines de la saison, mais ces problèmes commencent à s’atténuer. Ansu Fati est de retour en pleine formation et sur le point de faire sa première apparition depuis novembre 2020.

Le Barça a également montré à Ousmane Dembele s’entraîner dans le gymnase alors qu’il se remet de sa dernière opération. Dembele a été initialement exclu pendant quatre mois, mais devrait également revenir en octobre.

Le club espère que Fati, Dembele et Aguero pourront tous continuer et rester en forme et en bonne santé en 2021-22. Les trois joueurs ont eu du mal avec les blessures, mais sont tous de puissantes menaces d’attaque lorsqu’ils sont en forme et tirent.