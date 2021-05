Barcelone offre une mise à jour sur les blessures de Marc-Andre ter Stegen

Barcelone a confirmé jeudi que le gardien de but Marc-Andre ter Stegen avait subi une procédure visant à guérir une blessure au genou.

Le gardien de but a confirmé plus tôt cette semaine qu’il manquerait le voyage de samedi à Eibar et les Euros de cet été après avoir opté pour un traitement supplémentaire sur son genou gênant.

Voici la mise à jour du Barca:

Le premier joueur d’équipe Marc ter Stegen a subi aujourd’hui une intervention thérapeutique sur le tendon rotulien de son genou droit par le Dr Håkan Alfredson et sous la supervision des services médicaux du Club. L’évolution marquera sa disponibilité. pic.twitter.com/x1GWItCAFy – FC Barcelone (@FCBarcelona) 20 mai 2021

Ter Stegen s’est également tourné vers les médias sociaux pour confirmer que tout s’est bien passé et il se concentre maintenant sur la remise en forme.

Tout s’est bien passé aujourd’hui. Maintenant, l’accent est mis sur mon rétablissement. Merci à tous pour vos messages et votre soutien ces derniers jours. – Marc ter Stegen (@ mterstegen1) 20 mai 2021

Il n’y a aucune indication de Barcelone pour combien de temps Ter Stegen sera mis à l’écart, bien qu’un rapport de l’AS affirme que le gardien de but manquera au moins deux mois mais devrait être en forme à temps pour le début de la nouvelle saison.

Le back-up Neto devrait prendre la place de Ter Stegen contre Eibar lors de ce qui pourrait être sa dernière apparition pour Barcelone avec un mouvement d’été sur les cartes. Inaki Pena devrait prendre la place de Neto dans l’équipe première la saison prochaine.