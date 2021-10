Barcelone ouverte à la vente de la légende pour détruire Liverpool et les plans de transfert de Man Utd

Barcelone est si forte dans son désir de décrocher un milieu de terrain lié à Liverpool et Manchester United qu’elle est prête à sacrifier une légende du club pour faciliter un accord, selon un rapport.

Le géant espagnol reste dans une situation désespérée en ce qui concerne sa situation financière. Les dettes gargantuesques du club ont assuré la vente de plusieurs grands noms au cours de l’été, tandis qu’un nouveau contrat pour Lionel Messi n’a pas pu être ratifié.

En tant que tel, Barcelone ont principalement dû se contenter d’acquisitions d’agents libres comme Memphis Depay et l’ancien duo de Man City, Sergio Aguero et Eric Garcia.

Maintenant, selon le média espagnol El Nacional, l’équipe de Ronald Koeman vise un autre agent libre.

L’agent de l’AC Milan Franck Kessie est dans la dernière année de son contrat au San Siro. Le milieu de terrain combatif, 24 ans, a montré une nouvelle facette de son jeu la saison dernière en marquant 14 buts toutes compétitions confondues.

Il faisait partie intégrante de la montée en puissance de Milan vers la deuxième place de la Serie A, bien que de nombreux rapports suggèrent qu’ils échouent dans leur quête pour le convaincre de rédiger de nouveaux termes.

Liverpool était lié au combattant ivoirien mardi. Son style tout en action semblerait correspondre aux exigences de Jurgen Klopp, bien que les Reds ne soient pas les seuls à être admiratifs.

Manchester United a également été crédité d’intérêts. Kessie pourrait être la mise à niveau idéale de leur milieu de terrain tant décrié. De plus, il pourrait remplacer directement Paul Pogba si le Français part en liberté.

Mais selon El Nacional (via Goal), Barcelone ne peut pas être exclu de la course. Et pour aider à assurer leur avenir, ils seraient disposés à vendre Sergio Busquets pour libérer à la fois de l’espace et du salaire dans l’équipe.

Busquets, 33 ans, n’a habité à Barcelone que depuis ses débuts seniors en 2008. Il reste un artiste d’élite malgré son âge. Busquets a récemment remporté le joueur du tournoi de l’UEFA Nationals League il y a seulement deux jours.

Mais étant donné la situation financière de Barcelone, des sacrifices doivent être faits. Et si le rapport est exact, Busquets pourrait être supprimé pour faire place à un modèle plus jeune et plus récent.

Les ramifications de Ronaldo incitent les appels à la sortie de janvier

Pendant ce temps, un expert a mis en évidence un joueur spécifique de Manchester United comme la plus grande victime du retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford, et l’a exhorté à chercher une sortie en janvier pour sauver sa carrière internationale.

Malgré ses 36 ans, Ronaldo a déjà fait plusieurs contributions révélatrices sur le terrain. Cependant, son retour a également ébouriffé les plumes dans les rangs avancés, notamment les manœuvres Edinson Cavani en bas de la commande.

Son manque de temps de jeu national a également commencé à s’infiltrer dans l’arène internationale. Pour leur récente défaite en éliminatoires de la Coupe du monde contre l’Argentine, Cavani a été choisi pour commencer sur le banc.

En tant que tel, son compatriote Gus Poyet pense qu’une sortie en janvier pourrait être nécessaire pour sauver sa carrière internationale.

« Il n’a pas eu de chance, car sans Ronaldo, il jouait en tant qu’attaquant principal », a déclaré Poyet à talkSPORT (via le Sun).

« La décision de la Juventus, de l’implication de Man City, a été incroyablement contre une personne en particulier – et c’était Cavani. Il devrait peut-être déménager en janvier.

« De l’extérieur, je ne le connais pas. Mais si j’étais lui, voir comment les choses se passent maintenant et le voir ne pas atteindre les 90 minutes pour l’équipe nationale parce qu’il ne joue pas – peut-être.

