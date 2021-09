Barcelone parie sur la carrière : obligation ou dévouement ?

16/09/2021

Le à 13:33 CEST

pari

La défaite 3-0 contre le Bayern a laissé Barcelone très touché. Cela a été un énorme coup de réalité pour une paroisse qui nourrissait encore une illusion malgré les marches de Leo Messi et Antoine Griezmann. Impossible de lever la tête ? Cependant, il y a quelque chose auquel tout culé s’accroche et que Piqué lui-même a laissé tomber après l’accident. Les jeunes arrivent en force.

“En fin de compte, je ne sais pas combien de jeunes de 18 ans sont entrés et l’équipe a concouru et a montré son visage. Maintenant, nous sommes qui nous sommes, c’est ce que nous sommes, mais je suis convaincu que comme nous récupérer des joueurs, nous finirons par concourir”, a-t-il déclaré.

Demir, Gavi, Baldé… et surtout Ansu Fati. Le nouveau 10 du Barça est le clou brûlant des Catalans et, bien qu’on ne sache pas comment il reviendra après sa longue blessure, son talent ne fait aucun doute. Votre engagement, à la même hauteur après avoir hérité du numéro mythique de Messi. Il est clair que Ronald Koeman doit s’appuyer sur la Masia… et c’est plus par obligation qu’autre chose.

De Can Barça, ils vendent l’entrée de toutes ces jeunes promesses comme une victoire et la réalité est qu’ils n’ont pas d’autre choix. Soit ils travaillent, soit Barcelone ne se battra pas pour le titre de LaLiga Santander. Au Camp Nou, ils sont passés d’applaudir des cornemuses à célébrer le simple effort de combattre un ballon et plus tôt cette dure réalité sera acceptée, plus tôt les rôles commenceront à tourner.