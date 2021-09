Barcelone, parmi les cinq meilleures équipes en possession

09/12/2021 à 08:15 CEST

Le FC Barcelone de Ronald Koeman a débuté la saison avec deux victoires et un nul lors des trois premières journées de Liga. Dans quelle est la première année sans Leo Messi, les Catalans ont affiché un niveau élevé contre la Real Sociedad, mais ils n’ont pas continué contre l’Athletic Club ou Getafe: l’équipe manquait cruellement de plusieurs facettes du jeu.

Les azulgranas, qui Ils ont également perdu Griezmann à la clôture du marché des transferts, ils sont la cinquième équipe avec le meilleur pourcentage de possession avec 65,2%. L’équipe pétrit beaucoup de ballon et contrôle la grande majorité du temps, mais l’entraîneur néerlandais a travaillé sur d’autres aspects et L’arrivée de Luuk De Jong vient les fortifier.

Barcelone est derrière Manchester City de Pep Guardiola, qui mène le classement avec 71% de possession. Ils le suivent Séville (69,2%), l’AS Monaco (67,3%) et le PSG (65,8%), où l’arrivée de Leo Messi est devenue quelque chose d’historique pour le club. Ils ferment le top 10 Borussia Dortmund (65,1%), Olympique Marseille (63,8%), Real Betis (63,7%), Brighton (62,2%) et Sassuolo (62,1%).

Le Séville de Lopetegui, la grande surprise

L’équipe de Séville est la deuxième équipe des ligues majeures à avoir joué le ballon le plus longtemps. Malgré l’inattendu face à Elche lors de la troisième journée, le début de saison des hommes de Julen Lopetegui a été excellent : ils ont battu le Rayo Vallecano et battu un Getafe combatif et sont prêts à se battre pour le titre de Liga. avec l’Atlético de Madrid, le Real Madrid et le FC Barcelone.

Ils l’ont déjà fait la saison dernière, alors qu’ils étaient au combat jusqu’à la dernière ligne droite. Le titre a fini entre les mains de l’Atlético de Madrid et Séville a finalement terminé quatrième, mais l’année a été particulièrement positive : les demi-finales de la Copa del Rey et le deuxième tour de la Ligue des champions..