Barcelone pel canvi demande la médaille d’or de Barcelone pour Pau Gasol

28/10/2021 à 19:34 CEST

Le groupe municipal de Barcelone pel canvi demandera en séance plénière du conseil municipal de Barcelone demain, vendredi, la médaille d’or de Barcelone pour le mérite sportif pour Pau Gasol.

Comme le rapporte la formation dans un communiqué, le conseiller Oscar Benítez demandera la reconnaissance du joueur de Sant Boi, sur la base de sa carrière professionnelle. Dans ce document, BCN Canvi répertorie un à un les jalons atteints par le plus grand des De l’essence, dans lequel vous faites valoir votre demande. « Compte tenu de sa brillante et réussie carrière sportive, il est considéré comme le meilleur joueur de basket-ball de l’histoire de l’Espagne. Trois fois champion de la ligue ACB et une Copa del Rey; 18 saisons en NBA, où il a remporté deux anneaux de champion et joué six All Star ; champion de la Coupe du monde de basket 2006 et des médailles d’argent aux Jeux de Pékin 2008 et de Londres 2012 ; il est aussi le plus grand buteur de l’histoire de l’Eurobasket, tournoi qu’il a remporté à trois reprises (2009, 2011 et 2015) Considérant qu’il est une référence et une figure respectée dans le monde entier, Ambassadeur de l’Unesco depuis 2003. Fondateur, avec son frère Marc, de la Fondation Gasol, une organisation à but non lucratif qui collabore à la promotion de la santé et à la promotion d’habitudes saines , notamment pour prévenir et combattre l’obésité infantile. Depuis août 2021, il a été élu membre de la commission des athlètes du CIO (Comité international olympique) », précise la note.

Outre les mérites sportifs de Pau, le groupe municipal entend également la valoriser « en donnant du prestige au nom et à la notoriété de la ville de Barcelone à travers le monde ».

Pau Gasol a annoncé sa retraite en tant que joueur professionnel le 5 octobre lors d’une cérémonie d’adieu émouvante qui s’est tenue au Liceu de Barcelone. Le pivot a disputé sa dernière saison active dans les rangs du FC Barcelone et a mené l’équipe espagnole de basket aux derniers Jeux olympiques de Tokyo pour mettre un terme à sa carrière.