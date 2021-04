Barcelone pense au prêt de Francisco Trincao?

L’arrivée de Francisco Trincao à Barcelone était attendue avec impatience après un passage impressionnant avec Braga la saison dernière, mais le jeune a eu du mal à faire impression au Camp Nou en 2020-2021.

L’international portugais a été un habitué du banc pour l’équipe de Ronald Koeman, mais n’a fait que deux départs en Liga et ne semble pas vouloir se frayer un chemin dans le onze de départ régulièrement de si tôt.

Le retour en forme d’Ousmane Dembele et le récent changement de formation de Koeman n’ont pas aidé la cause de Trincao et il y a maintenant des rumeurs selon lesquelles le Barça pourrait prêter Trincao la saison prochaine.

On a parlé au début de la campagne que Leicester City était prêt à éclabousser le jeune et ces rumeurs semblent revenir en raison du manque de temps de jeu de Trincao au Camp Nou.

AS rapporte également qu ‘«il est logique» que le Barça doive désormais «repenser» l’avenir de Trincao. Les géants catalans envisageraient un prêt afin de donner à Trincao le temps de jeu et la confiance dont il a besoin.

Trincao n’a eu que 21 ans en décembre et est sous contrat avec le club jusqu’en 2025, donc ce ne serait pas une grande surprise si le jeune était prêté la saison prochaine. La situation financière du Barça signifie que le club peut également être tenté si une offre arrive pour un joueur qui a coûté 31 millions d’euros au club.