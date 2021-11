« Barcelone peut être une référence pour une technologie plus éthique et inclusive »

15/11/2021 à 09:11 CET

Carles Planas Bou

Barcelone a été plongé dans un processus de transformation pendant des années pour devenir l’un des principaux centres d’attraction mondiaux pour le secteur technologique. Derrière ce projet se cache, entre autres, le Capitale mondiale du mobile Barcelone, qui travaille à développer son écosystème entrepreneurial et ainsi ouvrir la porte à de nouvelles opportunités économiques.

Pour mieux comprendre le positionnement de la capitale catalane, l’impact de la pandémie et ses défis les plus immédiats, nous nous sommes entretenus avec Carlos Grau, directeur général de la fondation.

Quelle est la grande force de Barcelone pour être un hub technologique mondial ?Nous sommes le pays avec la meilleure infrastructure de réseau de fibre optique en Europe et le troisième au monde, qui, avec la 5G, nous permettra d’améliorer la connectivité dans les zones du territoire que nous n’avions pas couvertes, comme l’environnement rural. Nous avons beaucoup de talent et d’excellence dans des centres de recherche dans différents domaines. Nous avons réussi à consolider un écosystème numérique puissant et varié : il y a plus de 1 500 start-up à Barcelone, nous attirons des talents de grandes entreprises internationales et avec le Mobile World Congress nous sommes la capitale mondiale des technologies mobiles. Tout cela contribue au positionnement de la ville. Barcelone a l’opportunité d’être une référence pour promouvoir une technologie plus éthique et inclusive, avec un impact économique mais aussi social.Comment obtenir le transformation numérique toucher tous et ne pas accentuer la discrimination des plus pauvres ?Il y a un écart très important avec la population qui n’est pas intégrée numériquement. Donner une réponse est nécessaire car sans cette numérisation vous êtes exclu des services publics de base comme l’éducation, les télésoins ou encore la mobilité, comme on l’a vu avec la carte épidémiologique pour pouvoir aller à des concerts ou dans d’autres pays. La technologie est agnostique. Elle fait partie de notre vie et nous devons anticiper pour profiter des changements positifs qu’elle apportera sans laisser personne de côté.Néanmoins, nous voyons comment le modèle d’insécurité de l’emploi des plateformes émergentes telles que Glovo.C’est une façon de voir les choses, mais cela donne aussi à beaucoup de gens des possibilités d’inclusion et d’emploi. Beaucoup de gens qui viennent d’autres pays font « cavalier » comme premier travail. L’opportunité est de détecter ces personnes et de leur donner les moyens d’améliorer leur formation et d’avoir des emplois plus qualifiés. Les plateformes peuvent générer de très bonnes possibilités, mais le risque d’une génération de travailleurs précaires doit être évité. Tout est allé très vite, personne n’imaginait qu’en 2021 13% des emplois du pays dépendraient des plateformes.

Je comprends que cela arrive aussi à inverser le manque de parité dans le secteur de la technologie, où seulement entre 20 et 30% sont des femmes.Nous avons le défi de promouvoir des initiatives à impact social, qui attirent les femmes dans un secteur qui était peut-être jusqu’à présent considéré comme réservé aux « geeks », des personnes les plus techniques. Avec Digital Future Society, nous posons les bases pour que les entreprises et les administrations en prennent davantage conscience et unissent leurs forces.L’année dernière Catalogne il a capté 480 millions d’investissements étrangers, 31 % de plus que l’année précédente, et les TIC sont le principal secteur. La pandémie a-t-elle été l’occasion de grandir ?Clairement. Le coup de la pandémie a été asymétrique, elle a nui à des secteurs comme le tourisme, l’hôtellerie et le commerce physique tandis que d’autres comme les télécommunications, le divertissement, la santé ou, surtout, le secteur numérique ont explosé. Au cours de l’année la plus difficile de la pandémie, en 2020, le secteur a généré jusqu’à 15 000 nouveaux emplois dans la région métropolitaine de Barcelone. Nous n’avons jamais eu de tels chiffres, et on s’attend à ce que dans les dix prochaines années, le secteur numérique génère plus de 650 000 emplois en Espagne, et l’écosystème entrepreneurial s’est développé. L’Espagne bat des records avec plus de 1 300 millions d’euros d’augmentations de capital de start-up nationales et près de 60 % d’entre elles se déroulent à Barcelone. Nous sommes une référence, le seul État de l’Union européenne avec deux pôles majeurs (Barcelone et Madrid) dans l’élite en termes de nombre d’entreprises émergentes et de tours d’investissement.

Carlos Grau, directeur exécutif de Mobile World Capital Barcelona. | Joan Mateu Parra

Que faut-il pour accélérer l’innovation ?Le talent est le principal atout du secteur, nous avons donc besoin de plus de formation et de résoudre des visas express pour accélérer l’arrivée de talents d’autres pays. Nous avons besoin d’un traitement fiscal adéquat pour les paiements en nature tels que les « stock options », très courants dans les start-ups. Vous devez payer lorsque vous exécutez ces options ou vendez, pas lorsque vous les recevez. Le cadre doit être flexible et respectueux des risques pour l’innovation.

Vous travaillez à promouvoir Barcelone en tant que « ville intelligente » et interconnectée, mais cela se fait avec des données citoyennes. Votre vie privée n’est-elle pas exposée comme ça ?Un équilibre doit être trouvé entre la protection des données – qui est garantie par la réglementation européenne – et leur utilisabilité. Il est bon de penser aux véhicules connectés et aux dispositifs de santé pour effectuer des interventions chirurgicales « en ligne », mais pour rendre la « ville intelligente » massive, le grand défi est de rendre l’administration électronique et de résoudre la création d’une identité numérique pour les citoyens.Est-ce le transparence la clé avec laquelle l’UE doit différencier son développement technologique de celui des États-Unis et de la Chine ?Barcelone et l’Europe ont l’opportunité de créer des modèles de référence en matière de gouvernance des données. Les États-Unis ont été pionniers dans le développement des réseaux sociaux et du cloud, mais ils ont favorisé une utilisation commerciale des données des citoyens. La Chine les a utilisés de manière intensive. Le modèle du futur est en Europe, car il repose sur l’information des citoyens pour qu’ils apprennent à utiliser leurs données de manière plus critique.L’année dernière, des experts de la Digital Future Society ont mis en garde contre la nécessité d’une plus grande protection des données dans l’UE. Mais il existe déjà une loi et de nombreuses grandes plateformes ne s’y conforment pas car elles paient déjà de petites amendes. Faut-il prendre des mesures plus drastiques ?La solution est d’inscrire le développement durable et social à l’ordre du jour. Le secteur technologique a été très innovant et a développé des projets à grande vitesse. Cela peut donner le sentiment que nous avons préféré demander pardon plutôt que la permission. L’industrie et la direction doivent anticiper l’impact social de ce modèle économique. De plus en plus, les marchés et la société pénaliseront les entreprises qui ne disposent pas d’un code d’éthique inclusif. Ce n’est pas seulement une question de sanctions. Il doit être résolu à partir de la base, en mettant la personne au centre.