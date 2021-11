Barcelone pourrait avoir le « nouveau Messi », et il n’a que 7 ans !

Le match passionnant de la catégorie Prebenjamín entre le FC Barcelona et St. Vicenç dels Horts a été décidé par le pur talent de Pedro Juárez, avec un but qui rappelle inévitablement à Lionel Messi comment il a laissé plusieurs de ses rivaux sur la route. Le plus incroyable, c’est que Juárez n’a que 7 ans.

