Barcelone pourrait perdre des millions s’il ne dépasse pas la phase de groupes de la Ligue des champions

Le FC Barcelone espère obtenir un résultat contre le Bayern Munich qui lui permettra de se qualifier pour la phase à élimination directe de l’UEFA Champions League. Mais il ne s’agit pas seulement de fierté ou même d’une chance, même lointaine, de gagner finalement la compétition. C’est aussi une question d’argent.

Les équipes sont payées en fonction de leur progression dans la première compétition continentale d’Europe, les finalistes recevant le plus d’argent. Compte tenu de la situation financière précaire de Barcelone, aller loin dans le tournoi est encore plus important.

Benfica est considéré comme le favori contre le Dynamo Kyiv, et s’il gagne effectivement, Barcelone devra battre le Bayern Munich pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Les Catalans visaient au moins les quarts de finale, et s’ils ne parviennent pas à passer la phase de groupes, cela signifie qu’ils seront 20,2 millions d’euros de moins que ce à quoi ils s’attendaient. De ce nombre, 9,6 viendraient de l’avance dans les 16 derniers et 10,6 viendraient de l’avance d’un tour de plus. Jusqu’à présent, les blaugranas ont gagné 15,64 millions grâce à leur participation à la phase de poules, y compris les bonus payés pour les points gagnés.

Une partie de cela pourrait être couverte par la distance parcourue par Barcelone en Ligue Europa. C’est la compétition dans laquelle ils s’engageraient s’ils terminaient troisièmes de la phase de groupes. Mais les prix y sont beaucoup moins généreux. Même le vainqueur de la Ligue Europa n’obtiendrait que 14,9 millions, soit 5,3 millions de moins que ce que Barcelone obtiendrait de son objectif initial d’atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions.