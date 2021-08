Barcelone poursuit les négociations salariales avec Busquets, Piqué et Alba – rapport

in

Barcelone est toujours en pourparlers avec Gerard Pique, Sergio Busquets et Jordi Alba alors que le club tente désespérément de réduire la masse salariale avant le début de la nouvelle saison de la Liga.

Les géants catalans espèrent que le trio acceptera des réductions de salaire qui aideraient le club à enregistrer leurs nouvelles recrues à temps pour le match d’ouverture de dimanche contre la Real Sociedad.

Selon Mundo Deportivo, le club « continue de croire » que Ronald Koeman pourra disposer des joueurs pour le match.

Le rapport indique également que le Barça avait fixé aujourd’hui comme date limite. Les joueurs peuvent s’inscrire jusqu’à dimanche, mais les ventes ou les réductions de salaire doivent d’abord être convenues.

Le Barça se concentre sur le trio mais le travail reste à faire. Busquets ne serait pas tout à fait convaincu par les propositions car il a déjà accepté plusieurs coupes.

MD semble le plus optimiste à propos de Pique. Le défenseur « comprend la situation du club » et est prêt à différer les paiements et à accepter des réductions mais rien n’a encore été finalisé.

Il n’y a aucun mot sur la position d’Alba, tandis que le rapport ajoute qu’il n’y a pas de pourparlers avec Sergi Roberto car il est dans la dernière année de son contrat et charge le moins des quatre capitaines.

On ne sait toujours pas ce qui se passera et si des joueurs tels que Memphis Depay, Eric Garcia et Emerson seront disponibles pour dimanche. Le message du club semble être un message d'”optimisme” selon lequel quelque chose peut être fait à temps, mais nous l’avons déjà entendu avec Messi.