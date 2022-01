Barcelone prend des mesures pour César Azpilicueta et Andreas Christensen de Chelsea – rapport

Le FC Barcelone essaie de faire bouger les choses pour deux défenseurs de Chelsea qui sont sur le point de mettre fin à leurs contrats, et selon les rapports, cela rend difficile pour le club londonien de les amener à écrire.

César Azpilicueta et Andreas Christensen sont tous les deux appréciés du club catalan et pourraient bénéficier de transferts gratuits l’été prochain. De plus, Antonio Rüdiger serait dans une situation similaire, sauf que le club qui l’aime bien est le Real Madrid.

Christensen était sur le point de renouveler son contrat, mais il a changé d’agent et il est suggéré qu’il a ralenti le processus de renouvellement en raison de l’intérêt de la Catalogne. Le joueur de 25 ans est suivi par Barcelone depuis longtemps, et ils le voient comme une possible amélioration de la défense.

Azpilicueta se voit proposer un contrat d’un an avec la possibilité d’un deuxième, mais il souhaiterait un contrat de deux ans avec la possibilité d’un troisième.

Xavi est un fan de lui et aime sa capacité à jouer dans une ligne à trois ou à quatre. Son expérience et son leadership aideraient beaucoup le Barça.

Azpilicueta a joué aux côtés de nombreux joueurs de Barcelone dans l’équipe nationale espagnole et serait en théorie rapide à s’adapter à l’équipe.